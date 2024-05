Vimercate, incendio alla ex Ibm: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Vimercate (Monza Brianza), 19 maggio 2024 - Ancora una grossa colonna di fumo nel cielo della Brianza vimercatese.

L'esteso addensamento nero visibile a chilometri di distanza ha svegliato questa mattina, domenica 19 maggio, i cittadini della zona a causa di un incendio che si è sviluppato nelle prime ore accanto all'ex Polo Tecnologico Ibm alla frazione Velasca di Vimercate. Ad andare in fiamme è stata una cabina di derivazione della centrale elettrica posta lungo via Kennedy. Prima si è verificato uno scoppio, poi sono divampate le fiamme che hanno provocato la fitta colonna di fumo nera rimasta visibile per ore anche dopo l'immediato intervento dei vigili del fuoco subito intervenuti sul posto.

I pompieri sono riusciti in tempi brevi ad avere ragione dell'incendio in cui fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Ora restano da accertare i motivi all'origine del rogo. Il Vimercatese negli ultimi tempi è stato teatro di diversi incendi che hanno colpito gravemente aziende.