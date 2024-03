Incendio a Sulbiate, garage a fuoco: tre persone intossicate

Sulbiate (Monza), 29 marzo 2024 – Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi in un box di una palazzina a Sulbiate, in via Primo Maggio. Ancora sconosciute le cause. Di certo in zona c'erano tre persone, che sono state sorprese e hanno dovuto respirare parecchio fumo prima di riuscire ad allontanarsi. Per fortuna, senza gravi conseguenze, ma sono stati portati all'ospedale di Vimercate, in codice giallo. E' successo intorno alle 17.45. Sul posto, appena ricevuto l'allarme, si sono portati vari mezzi dei vigili del fuoco, ma anche alcuni del 118. I pompieri hanno raggiungo il box interrato e hanno spento le fiamme. I sanitari si sono occupati delle tre persone coinvolte, che avevano inalato i fumi. Poco dopo, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza ed è cominciata la caccia alla causa della prima scintilla.