Concorezzo, incendio in un capannone: fiamme domate. Il sindaco: “Allarme rientrato, nell’aria non sono state rilevate sostanze nocive”

Concorezzo (Monza), 14 aprile 2024 – Un incendio è divampato, nella serata di sabato, in un un capannone adibito a magazzino, all'altezza dell'incrocio del Malcantone, lungo la provinciale Milano-Imbersago, a Concorezzo, in Brianza.

L'allarme è scattato poco prima delle 22 di ieri, quando una nuvola di fumo ha avvolto il magazzino ed è stata notata anche a distanza.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco dal comando di Monza e Brianza, Vimercate, Lissone e Desio. E dei mezzi di soccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con diverse ambulanze.

In seguito al rogo, il sindaco Mauro Capitanio aveva subito avvisato la cittadinanza e aveva invitato, nella nottata di domenica, a tenere le finestre chiuse nel raggio di un chilometro dall'evento, in via precauzionale.

Ma, questa mattina, ha fatto sapere che “dopo le verifiche di Arpa, non sono state rilevate nell'aria sostanze nocive e l'allarme di fatto rientra (si possono aprire le finestre e circolare anche in vicinanza del Malcantone senza precauzioni particolari)”. Il principio di incendio è stato di fatto completamente domato dall'impianto aziendale e non ci sono stati ricoveri. Il primo cittadino ha poi ringraziato i Vigili del Fuoco, Carabinieri, AVPS Vimercate, ATS Brianza e ARPA per la sempre efficace collaborazione.