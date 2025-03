Jackpot Superenalotto, 88 milioni vinti a Roma con una schedina da 3 euro. La guida: dove controllare la vincita, come e quando riscuotere i soldi Il colpo nel punto vendita in via della Giustiniana 271. Prima vincita con 6 punti del 2025. I link per la verifica, i tempi e i luoghi per ritirare il premio