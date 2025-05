Superenalotto e Lotto: raffica di vincite in tutta la Lombardia

Milano, 19 maggio 2025 – Mentre continua la caccia al 6 che, per l'estrazione di domani sera, vale un jackpot da 34 milioni e 600mila euro a Lecco si festeggia una vincita da 13.461,79 euro realizzata con un “5” giocato al Bar Tabacchi Sport in corso Martiri della Liberazione, 157. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Se avete necessità di controllare una giocata al Superenalotto, Lotto o 10eLotto potete consultare il nostro archivio.

Il Lotto

Anche il Lotto sorride alla Lombardia. Nei concorsi del 17 e 18 maggio sono stati vinti oltre 92 mila euro.

La vincita più alta, come riporta Agipronews, arriva da Desio, in provincia di Monza e Brianza, con sei ambi, quattro terni e una quaterna dal totale di 62.500 euro in via Milano, a cui si aggiungono i 13.800 euro vinti a Morbegno, in provincia di Sondrio, in via Stelvio, i tre ambi e un terno da 13.750 euro di Ossona, in provincia di Milano, in piazza Litta Modignani, stessa combinazione che ha portato 12.500 euro a Castello di Brianza, in provincia di Lecco, in via V. Monti. Chiudono i conti regionali i 7.800 euro di Cremona in piazza Luigi Cadorna.