Brescia, 83 gatti malati e denutriti stipati in un appartamento: maxi salvataggio dell’Enpa

Brescia, 18 agosto 2024 - Decine e decine di gatti in condizioni igienico sanitarie precarie stipati in un appartamento in viale Venezia in città. È quanto hanno scoperto a Ferragosto i volontari dell'Enpa, da oltre 72 ore alle prese con una maxi operazione di salvataggio di decine di felini. Gli animali gravitavano attorno a una casa in uso a un uomo noto ai Servizi sociali di Brescia. Molti erano denutriti e malati. Ad oggi ne sono stati recuperati 83, quindici dei quali sono stati ricoverati presso strutture private. Tutti i gatti catturati vengono sottoposti al controllo microchip e finora nessuno è risultato identificato.

"Ci stanno giungendo molte richieste di invio fotografie per l'identificazione di soggetti smarriti ma, dato la certezza della situazione e della provenienza dei gatti, escludiamo che possano essere soggetti recuperati vaganti o sottratti - fanno sapere dall'Enpa - Ricordiamo che chi entra in possesso di un gatto per legge deve regolamentarlo entro due settimane identificandolo con il microchip, pertanto, non verranno vagliate fotografie, filmati o altro accompagnato dalla richiesta di verificare se il proprio animale smarrito sia fra quelli del maxi recupero".

Nei prossimi giorni l'Enpa provvederà a sterilizzare e identificare i mici, che saranno anche sottoposti a esami più specifici come i test FivFelv e gli esami feci. Per sostenere le spese veterinarie e di mantenimento l'associazione ha lanciato una una raccolta fondi su PayPal (https://py.pl/1OOyRc). Chi volesse aiutare, può farlo anche portando cibo secco e umido gatto presso la sede Enpa o donare all'IBAN IT47W0306909606100000178104 con causale Maxi Recupero Agosto.