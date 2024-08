San Genesio: dopo nove mesi tolti i sigilli alla scuola sequestrata con l’inchiesta Clean

San Genesio e Uniti (Pavia), 22 agosto 2024 – Dopo nove mesi, è stata dissequestrata la scuola di San Genesio. Alla base del provvedimento c’è il contenuto delle note preliminari trasmesse ieri alla procura della Repubblica firmato dal perito incaricato del giudice per le indagini preliminari in sede di incidente probatorio.

Il perito, infatti, “dopo aver sviluppato all’interno dell’edificio tutte le indagini necessarie a rispondere ai quesiti posti, ha ritenuto che i locali si trovino in condizioni da poter essere restituiti agli utenti”.

Il sequestro nell’ambito dell’inchiesta Clean era scattato per presunte “irregolarità nei lavori effettuati per l'adeguamento e l'ampliamento, mirati a migliorare sicurezza, resistenza sismica e antincendio”.

Da quel momento oltre 200 alunni che frequentano la materna e la primaria si sono dovuti sobbarcare una trasferta in altri edifici scolastici di Pavia, lasciando gli ambienti che conoscevano e, in alcuni casi, dovendosi anche separare dai fratellini mandati in altre scuole perché una sola non poteva accoglierli tutti.

Ora, in base a quanto ha rilevato il perito, per la fruizione dei locali è necessario effettuare delle esercitazioni di evacuazione di emergenza contestualmente all'ingresso del plesso scolastico.