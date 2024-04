Ponte Primo Maggio e i controlli autovelox della Polizia in Lombardia. Quando e dove sono? I limiti e le multe

Milano, 29 aprile 2024 – Dove saranno i controlli della velocità effettuati dalla Polstrada lombarda durante il lungo ponte del Primo Maggio 2024? E, se vi concedete una gita, in Liguria o Piemonte?

Come ogni settimana la Polizia di Stato ha pubblicato strade e giorni dove gli agenti utilizzeranno autovelox e telelaser ma ulteriori servizi di rilevazione della velocità possono comunque essere disposti a livello locale in base a situazioni particolari (ad esempio in prossimità dei cantieri stradali, in concomitanza di servizi straordinari di controllo in determinate località e così via). Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate con cartelli o segnali luminosi e ben visibili così come stabilito dall'articolo 142 del Codice della Strada.

Per la vostra e altrui sicurezza il limite di velocità va sempre rispettato senza dimenticare che le multe sono salate e il taglio dei punti della patente può essere pesante sino ad arrivare alla sospensione o al ritiro del “permesso di condurre”

E se ve lo foste dimenticati, la Polizia di Stato ricorda i llimiti attuali:

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati o anche 30.

Le sanzioni in sintesi

fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Ecco dove saranno i controlli in Lombardia

Martedì 30 aprile 2024

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso in provinci di Como

Strada Comunale via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Mercoledì 1 maggio 2024

Autostrada A60 in provincia di Varese

Giovedì 2 maggio 2024

Strada Statale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Venerdì 3 maggio 2024

Strada Statale 9 via Emilia in provincia di Lodi

Sabato 4 maggio 2024

Autostrada A 4 Torino-Trieste in provincia di Milano

Autostrada A7 Milano-Genova in provincia di Pavia

Strada Statale SS / 671 della Valle Seriana BG

Strada Statale 9 via Emilia in provincia di Lodi

Domenica 5 maggio 2024

Strada Statale 9 via Emilia in provincia di Lodi

Per i lombardi in vacanza in Liguria e Piemonte, ecco i controlli annunciati

Liguria

Da lunedì 29 a domenica 5 maggio

Autostrada A 06 Torino-Savona in provincia di Savona

Per il Piemonte consultate l'elenco pubblicato dalla Polizia di stato