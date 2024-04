Cambio gomme in Lombardia è ora di pneumatici estivi. Quanto costa e chi non deve farlo?

Milano, 15 aprile 2024 – Via ai pit-stop per smontare le gomme invernali e ripartire con pneumatici estivi. Il cambio gomme non riguarda chi monta pneumatici quattro stagioni, all season, che sono utilizzabili per tutto l’anno o ha scelto d’inverno di avere sempre le catene a bordo.

C’è tempo da lunedì 15 aprile a mercoledì 15 maggio poi se non sarete in regola correte il rischio di una multa che può essere anche salata. Montare gomme estive è però soprattutto una questione di sicurezza. Gli pneumatici estivi hanno battistrada e una mescola diversi che con l’aumentare delle temperatura diventando più elastiche e morbide garantendo così una migliore aderenza.

Non c’è un prezzo fisso ma dovreste spendere tra i 40-60 euro per il cambio. Se lasciate gli pneumatici in deposito il costo varia ma la media è di un’ottantina di euro. Meglio però prenotare il pit-stop dal vostro gommista di fiducia che in questi 30 giorni sarà decisamente oberato di lavoro.

Sul dorso non c’è lo Snow Flake, fiocco di neve al centro del profilo di una montagna), presente solo negli pneumatici invernali.

Multe da 41 a 169 euro se si sta circolando in un centro urbano; da 85 a 338 euro se si sé in una strada extra urbana; da 80 a 318 euro se si sta circolando in autostrada. Inoltre è possibile anche il ritiro della patente. Sanzione per chi viaggia con gomme non omologate.