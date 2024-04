Passi lombardi vietati ai motociclisti: ecco tutte le date delle chiusure nel 2024

Milano, 27 aprile 2024 – Curve, tornanti, salite e passi da “conquistare” sono la benzina di ogni motociclista e del perfetto tour a medio lungo raggio. E l’arrivo, si spera presto, della stagione calda l’overdose da guida in montagna è alle porte. Non sempre però: alcune tra le più belle salite lombarde tutte curve e tornanti in certi weekend ma anche durante la settimana saranno vietate alle moto e anche alle auto per lasciare strada libera alle biciclette e al trekking in sicurezza. Generalmente la chiusura è dalle 9 alle 13 ma non manca qualche periodo più lungo.

Torna infatti Enjoy Stelvio Valtellina, la manifestazione non competitiva (e senza obbligo di registrazione) aperta a tutti e che prevede un calendario di chiusure al traffico motorizzato delle più note e belle strade montane della provincia di Sondrio.

Manifestazione di indubbio successo, lo dice la crescita dei partecipanti, che a fianco delle grandi salite del Parco Nazionale dello Stelvio come Stelvio, Gavia, Mortirolo e Cancano, ha aggiunto negli anni il Passo Spluga, il Passo San Marco, la salita di Campo Moro in Valmalenco e il Passo Forcola di Livigno. Nel 2024 è prevista l’aggiunta in calendario di un’ulteriore data di chiusura della salita di Campo Moro e giovedì 29 agosto del Mortirolo da Sernio

Ecco il calendario completo da giugno a settembre

Giugno

Sabato 1 e domenica 2 : Passo Forcola (strada chiusa dalle 8 alle 16 da Parcheggio Alpe Vago – Livigno SO);

: Passo Forcola (strada chiusa dalle 8 alle 16 da Parcheggio Alpe Vago – Livigno SO); Mercoledì 12 : Passo dello Stelvio (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Bagni Vecchi, Bormio SO);

: Passo dello Stelvio (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Bagni Vecchi, Bormio SO); Giovedì 13 : Salita ai laghi di Cancano (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Fior d’Alpe, in Valdidentro SO);

: Salita ai laghi di Cancano (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Fior d’Alpe, in Valdidentro SO); Venerdì 14 : Passo Gavia (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Santa Caterina Valfurva SO e da S. Apollonia BS);

: Passo Gavia (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Santa Caterina Valfurva SO e da S. Apollonia BS); Sabato 15: Passo San Marco (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Albaredo per S. Marco SO e da Mezzoldo BG);

Passo San Marco (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Albaredo per S. Marco SO e da Mezzoldo BG); Domenica 30: Passo dello Spluga (strada chiusa dalle 8 alle 12 da Campodolcino, in Valchiavenna SO);

Luglio

Sabato 6: Salita a Campo Moro da Frascia (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Franscia, in Valmalenco SO);

Salita a Campo Moro da Frascia (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Franscia, in Valmalenco SO); Venerdì 12 : Salita ai laghi di Cancano (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Fior d’Alpe, in Valdidentro SO)

: Salita ai laghi di Cancano (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Fior d’Alpe, in Valdidentro SO) Sabato 13: Passo del Mortiloro da Mazzo (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Mazzo di Valtellina SO)

Agosto

Giovedì 29 : Passo del Mortirolo da Sernio (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Sernio (SO) – dorsale fino al Passo Mortirolo)

: Passo del Mortirolo da Sernio (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Sernio (SO) – dorsale fino al Passo Mortirolo) Venerdì 30: Salita ai laghi di Cancano (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Fior d’Alpe, in Valdidentro SO);

Salita ai laghi di Cancano (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Fior d’Alpe, in Valdidentro SO); Sabato 31: Passo dello Stevio scalata Cima Coppi (strada chiusa dalle 8 alle 16 da loc. Bagni Vecchi, Bormio SO, da loc. Trafoi BZ e da Santa Maria in Val Müstair CH);

Settembre