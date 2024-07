Rabbia della polizia locale: "Per il taser veniamo scherniti dai politici sui social. Inaccettabile mancanza di rispetto"

Pavia, 27 luglio 2024 – Dopo le mail e le decisioni politiche ora arrivano anche i post della discordia.

La diatriba tra l’amministrazione comunale e la polizia locale sull’utilizzo del taser prosegue incessantemente. A scatenare l’indignazione del comando di viale Resistenza sono alcune esternazioni comparse in questi giorni su Facebook.

“I politici pavesi e lo stesso assessore alla polizia locale Rodolfo Faldini – si legge su un volantino della Uil - postano foto e dichiarazioni con intenti oltraggiosi e di scherno nei confronti degli agenti del corpo del Comune di Pavia. Siamo certi che qualcuno tenterà di difendersi spiegando che è solo sana satira, ma riteniamo che la satira sia di competenza dei ‘comici’.

In nessuna città di tutto il territorio provinciale non è mai accaduto nulla di simile, anche in momenti di tensione e di rapporti difficili non è mai venuto meno il rispetto”. E, proprio la mancanza di rispetto non può essere accettata “per nessuno – aggiunge la Uil che promette di volersi continuare a schierare dalla parte giusta - e, ancor meno per lavoratori e lavoratrici che rischiano la propria salute e la propria vita ogni giorno per la collettività”.