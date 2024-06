Neve a giugno, imbiancate la Valtellina e l’Alta Valle Seriana

Sondrio, 23 giugno 2204 – Dov’è finita l’estate? Nonostante il calendario abbia ufficialmente segnato l’inizio della stagione, due giorni fa, pioggia e freddo resistono in Lombardia. Non solo, in montagna è anche tornata la neve.

Gli esperti

Stando a Maurizio Maugeri, docente di Fisica dell’atmosfera all’Università degli Studi di Milano, “gli eventi estremi sono sempre più frequenti”. E dobbiamo abituarc, perchè “quanto vediamo dipende da noi: solo l’uomo è responsabile del cambiamento climatico. Dobbiamo azzerare le emissioni da qui a 30 anni, sapendo che, anche se fossimo bravi ad agire subito, i risultati avranno tempi molto lunghi”.

E Mattia Gussoni, tecnico meteorologo certificato del team di Meteo.it, il primo portale internet italiano dedicato alla meteorologia, ha suggerito di “stare sempre molto attenti. Potrebbero verificarsi di nuovo eventi. In Lombardia ci troviamo in un’area di convergenza dell’aria calda africana da sud e di quella fresca da nord. È per questo che le Prealpi sono molto piovose”.

Valtellina

Neve in Valtellina. Montagne imbiancate a Livigno, dove numerose persone hanno scattato fotografie per immortalare un paesaggio inusuale per il mese di giugno. Fiocchi bianchsono caduti anche al Passo della Forcola e al Passo dello Stelvio.

Valle Seriana

Imbiancate, nella notte tra sabato e domenica, anche le montagne più elevate dell’Alta Val Seriana, in particolare l’area del rifugio Barbellino (a quota 2131 metri di quota, sopra Valbondione). Mentre, a quote più basse, venerdì si era scatenata una forte tromba d’aria: tetti scoperchiati, macchine devastate, alberi crollati. Sono infatti gravissimi i danni provocati dal nubifragio e dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia di Bergamo e, in particolare, i comuni di Treviolo, Treviglio, Ponteranica, Albano, Vertova, Ponte Nossa e Clusone.