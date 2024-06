Maltempo sul lago di Garda: frana e allagamenti a San Felice del Benaco, donna intrappolata in auto a Manerba

Brescia, 23 giugno 2024 – Bresciano colpito da una nuova ondata di maltempo: particolarmente colpita la zona del Garda, nei Comuni di San Felice Benaco e Manerba, con circa 150 interventi da parte dei Vigili del fuoco.

A San Felice è esondato il Rio Verde ed è franato il muro di San Procolo sulla strada che viene da Raffa di Puegnago, che è stata chiusa. Ma si segnalano anche numerosi allagamenti in strade, cantine e garage.

Situazione complicata anche a Manerba, dove, in via della Valle, una signora è rimasta intrappolata nella sua autovettura lungo la strada divenuta un fiume. È stata liberata fortunatamente senza gravi conseguenze da un passante che l’ha notata in difficoltà.

In mattinata a Cologne su via Brescia (Sp573) all'altezza del distributore di benzina, è tracimato il rio Miola. Il Comune ha invitato a prestare attenzione al transito ed evitare di percorrere la strada.

Nel frattempo, il livello del lago di Garda è aumentato, passando dai +132 centimetri sopra lo zero idrometrico di Peschiera di sabato ai +139 di oggi alle 13. E’ salito anche il livello del Sebino, che ha superato i 106 centimetri (riempimento al 97,9%).