Neve all’Immacolata, le montagne imbiancate tra il Bresciano e la Valtellina. Impianti di sci presi d’assalto

Milano, 8 dicembre 2024 – Era stata annunciata ed è arrivata: la neve ha imbiancato le montagne della Lombardia, sabato 7 e domenica 8 dicembre. E così, dopo le aperture degli ultimi giorni, gli impianti di risalita – tra la Bergamasca, il Bresciano e la Valtellina – hanno potuto beneficiare della coltre bianca caduta in queste ore. Da domani, però, ci sarà un nuovo cambiamento meteo: torna il bel tempo e si alzano le temperature.

Bergamo

Una spruzzata di neve sulle Orobie oltre i 600 metri. Tetti bianchi, ieri sera e questa mattina, a Clusone e Colere.

Tetti imbiancati a Clusone, nelle Bergamasca (Foto Facebook Turismo Pro Clusone TPC)

Brescia

Neve sulle cime bresciane, anche a quote abbastanza basse, intorno ai 700-800 metri. Impianti sciistici presi d’assalto in Alta Val Camonica al Maniva e al Tonale. Ma anche la città di Brescia ha avuto il suo assaggio di neve, con la Maddalena appena imbiancata.

Monte Maddalena, nel Bresciano, imbiancato l'8 dicembre 2024 (Frame video webcam)

Lecco

Fiocchi in quota anche nei paesi della Valsassina e della Valle San Martino, in provincia di Lecco. Una bella nevicata ha imbiancato anche i Piani di Bobbio. Aperta e attiva la stazione sciistica di Barzio.

Neve ai Piani di Bobbio (Foto facebook Piani di Bobbio)

Oltrepò Pavese

Sul profilo Facebook Meteo Oltrepò Pavese, ci sono diverse foto della neve caduta in pianura, in particolare a Varzi, Salice Terme, Pometo, Carmine e Retorbido. Nel post si legge che c’è stata una sbiancata negli ultimi metri sotto le colline (il confine tra pioggia e neve è stato più vicino alle colline che al Po), qualche centimetro già dai 100/120 metri di quota della prima collina, 5-8 cm a 2/400m di quota e via via a salire. Il Passo Penice, alle 10.30, ha 25 cm, entro sera dovrebbe arrivare a a 30/40 cm dovrebbe arrivare.

Valtellina

Neve in Valtellina, soprattutto a Livigno che, nella serata del 7 dicembre, ha visto scendere dei grossi fiocchi bianchi sulle strade e le montagne. Anche qui, molti appassionati hanno subito approfittato di mettersi gli sci o lo snowboard ai piedi per le prime discese della stagione.

Neve a Livigno l'8 dicembre 2024 (Foto Facebook Giovanni Busti)

Lunedì torna il bel tempo

Lunedì 9 dicembre tempo già in miglioramento con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge. Temperature massime in leggero rialzo, intorno ai 9°C in pianura e minime al contrario leggermente in ribasso che si attesteranno intorno allo 0. Per il resto della settimana è previsto un miglioramento ulteriore del tempo con nubi sparse e ampie schiarite fino a venerdì.