Previsioni meteo “glaciali” in Lombardia: temperature sotto zero anche nel Milanese

Milano – Sarà un inizio settimana ancora all’insegna del freddo quello in arrivo in Lombardia. Se lunedì 8 e martedì 9 dicembre le temperature minime saranno prossime allo zero, mercoledì 10 si scenderà fino a picchi di -2 gradi Celsius anche nei pressi di Milano. In compenso non pioverà e si alterneranno giornate nuvolose e momenti di schiarite, con temperature che oscilleranno intorno a valori stagionali. Ecco un quadro dettagliato delle previsioni giorno per giorno.