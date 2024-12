Apertura della stagione sciistica a Livigno, Bormio e Valmalenco: piste pronte e neve perfetta

Neve meravigliosa e sole splendente: si scia anche al Mottolino di Livigno, a Bormio, Santa Caterina Valfurva e a Chiesa in Valmalenco. Si è aperta infatti ieri, con l’apertura di impianti e piste, la stagione invernale in altri due comprensori sciistici della provincia di Sondrio.

A Livigno, dopo quelli della Sita e di Carosello 3000, hanno aperto anche gli impianti del Mottolino. Ieri mattina di buona lena in tanti si sono presentati ai piedi della Stelvio a Bormio per effettuare le prime sciate e godersi piste preparate splendidamente dagli uomini della SIB (Società Impianti Bormio), grazie anche alle rigide temperature degli ultimi giorni.

"C’era tanta attesa per il via della stagione e devo dire che la prima giornata è stata positiva – dice Fabio Giacomelli della SIB -, con buoni numeri. In giro c’è voglia di sci e noi abbiamo fatto di tutto per aprire il maggior numero di piste. Per ora sono 6, poste nella parte alta tra 2.300 e 2000 metri, ma se le temperature rimarranno basse anche nei prossimi giorni a breve potremo aprire anche la pista del Ciuk e quella del Cimino. E poi via via tutte le altre… La stagione è iniziata bene, abbiamo già un incremento di prenotazioni intorno al 20% e questo è un dato positivo".

E ha aperto ieri i battenti anche la ski area del Palù in Valmalenco, con un paio di piste aperte in quota e i primi sciatori fin dalla mattinata.