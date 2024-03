Previsioni meteo Lombardia: ancora pioggia e neve, ma c’è una breve tregua dal maltempo. Quando e dove

Milano, 4 marzo 2024 – Il maltempo allenta la presa, ma non molla: marzo sembra infatti che non voglia proprio saperne dell’arrivo primavera e continua a lasciarsi condizionare da un vortice di bassa pressione. In soli dieci giorni la quantità di pioggia che sarebbe dovuta cadere in due mesi. Al Nord sono caduti fino a 500/600mm, al Centro e in una parte del Sud fino a 250/300mm. Durante questa nuova settimana, le situazioni peggiori si registreranno al Centro Sud, mentre al Nord ci sarà qualche schiarita, salvo poi riannuvolarsi e mantenersi così per quasi tutta la settimana. La neve continuerà a cadere sulle Alpi con accumuli superiori al metro. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Morterone ricoperta di neve

Stando agli esperti de ilMeteo.it, le prossime ore saranno caratterizzate da un contesto meteo assai capriccioso per molte aree del Paese a causa di una prima perturbazione iniziata ieri, domenica 3 marzo. Al Nord – Lombardia compresa – oggi è previsto un tempo più instabile e piovoso, soprattutto nella mattinata. Nel corso del pomeriggio, infatti, ci aspettano ampie schiarite, alternate comunque a intensi annuvolamenti che potranno ancora provocare qualche isolato rovescio.

Nella fascia temporale compresa tra il pomeriggio di martedì 5 e la giornata di mercoledì 6 marzo, una seconda perturbazione porterà nuovamente la neve sulle Alpi, con precipitazioni nevose che potrebbero interessare aree a partire dagli 800 metri di quota nelle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, mentre torneranno le piogge sulla Pianura padana.

Successivamente, il maltempo si sposterà rapidamente verso il Centro e al Nord spunterà il sole, in particolare giovedì 7 marzo. Ma dovrebbe durare anche per buona parte della giornata di venerdì.

Nonostante una breve pausa di bel tempo, venerdì 8 marzo, sempre stando agli esperti de ilMeteo.it, le condizioni meteo sembrano nuovamente deteriorarsi, a causa dell'arrivo della terza perturbazione, che porterà ulteriori piogge e temporali per l’intero fine settimana. E ancora neve in montagna.

Nelle prossime ore, nelle località di montagna, ci sarà un'attenuazione della neve sulle Alpi, dopo le copiose nevicate registrate nelle ultime ventiquattro ore. Si sono registrati accumuli al suolo decisamente consistenti: si parla di circa 110/140 centimetri sul Piemonte sud-occidentale, e di 130/170 centimetri sulle Alpi Cozie, con un massimo di 270/300 centimetri sui rilievi più elevati del Verbano-Cusio-Ossola (alto Piemonte). Ma anche in Lombardia, in modo particolare in Valtellina e nel Lecchese. Una situazione che, vista la neve caduta anche nei giorni scorsi, ha fatto salire ulteriormente li rischio di valanghe: un consistente smottamento si è avuto ad esempio a Gressoney (Valle d'Aosta), causando forti disagi alla viabilità. Tuttavia tra martedì e mercoledì potrebbero scendere altri fiocchi bianchi, ma non di questa intensità, mediamente oltre gli 800-1200m.