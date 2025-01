Meteo Lombardia, il maltempo si sposta al Nord: cosa succederà?

Milano, 18 gennaio 2025 – Quando durerà il freddo gelido? Se lo chiedono lombardi e milanesi alle prese con il brusco abbassamento delle temperature conseguenza del vortice tunisino che in questi giorni ha portato maltempo soprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Tra domenica e lunedì la circolazione ciclonica dal Mediterraneo tenderà ad estendersi all'Europa occidentale e centrale: maggior nuvolosità e aumento dell'instabilità. Ecco le previsioni di Arpa Lombardia per i prossimi giorni:

In giornata il cielo continuerà a presentarsi prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Dalla serata però si registrerà un aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali ma senza precipitazioni.

Temperature: minime stazionarie o in aumento (in pianura tra -2 e 0°C), massime in aumento (tra 8 e 12°C), zero termico: intorno a 2000 metri, attenzione alle gelate. Venti: in pianura al mattino deboli occidentali, nel pomeriggio in rotazione da nord, in serata da est; in montagna deboli o moderati dai quadranti orientali, su Appennino oltre 700 metri circa verso sera tendenti a forti.

Le previsioni per domenica 19 gennaio 2025

Il tempo sulla Lombardia dovrebbe generalmente peggiorare con il cielo che si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso con possibilità di precipitazioni, ma comunque di debole intensità nel mattino.

Dal pomeriggio maggior interessamento dei settori alpini e prealpini con la neve che avrà come limite una quota intorno ai 1000-1200 metri circa. Le temperature: minime in aumento (3°C in pianura), massime in calo (8°C). Zero termico: intorno a 1500 metri. Venti: in pianura deboli prevalentemente dai quadranti occidentali; in montagna deboli o moderati dai quadranti orientali.

Le previsioni per la giornata di Lunedì 20 gennaio 2025

La settimana inizierà nel segno di un cielo che continuerà a presentarsi nuvoloso o molto nuvoloso, con tendenza però a una generale attenuazione verso le ore serali. Sui settori occidentali possibili precipitazioni di debole intensità; limite della neve intorno a 1200 metri di quota circa.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento, zero termico intorno a 1500 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli dai quadranti orientali.

Le revisioni dicono che si andrà verso un progressivo miglioramento delle condizioni meteo con cielo poco nuvoloso e bassa probabilità di precipitazioni. Le temperature rimarranno costanti: sulla Pianura nelle ore più fredde possibili foschie e nubi basse. Verso sera aumento della nuvolosità.