Maltempo in Lombardia a Pasqua e Pasquetta: pioggia, forte vento e neve. Frane, allagamenti e strade chiuse

Milano, 1 aprile 2024 – Lombardia colpita dal maltempo in queste festività pasquali. Nel fine settimana - in particolare sabato 30 e domenica 31 marzo – pioggia, forte vento e neve si sono abbattuti in diverse province della regione e hanno causato non pochi disagi. Ma vediamo più nel dettaglio cos’è accaduto.

Maltempo a Milano, albero caduto a causa del forte vento

Dopo i danni dovuti alla bomba d’acqua di sabato 30 marzo, nella notte tra Pasqua e Pasquetta non ci sono stati grossi disagi a Milano e provincia. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, dalla mezzanotte alle 9.30 di oggi i pompieri hanno gestito 25 a Milano. Si è trattato soprattutto di liberare le strade da piante cadute a causa del vento. Come in piazza Napoli, dove i pompieri hanno messo in sicurezza i rami degli alberi, resi pericolanti dalle forti raffiche e dalla pioggia.

Maltempo a Milano

Temporali con pioggia battente e forti raffiche di vento, nella serata del 31 marzo sull’alta valle del Serio. A Villa d’Ogna il maltempo ha causato la caduta di un albero sulla linea elettrica che serve alcune abitazioni del paese, ma i disagi sono stati solo temporanei. Sempre il vento è stata la causa della caduta di un albero sulla strada che da Ardesio conduce alla contrada di Bani: la strada è stata liberata ed è ora percorribile. In mattinata, sulla strada del Passo della Presolana sono caduti alcuni alberi, ma i vigili del fuoco sono subito intervenuti per liberare la carreggiata. E ancora, in Valle Brembana una frana è caduta tra Bracca a Cornalta e la strada è stata chiusa, mentre a Zogno una frana ha interessato la pista ciclabile. Infine, sempre stamattina, il sindaco di Vilminore di Scalve, Pietro Orrù, ha segnalato via social l’esondazione del torrente sulla strada della frazione Bueggio: sul posto è subito intervenuta la Protezione civile.

Massima allerta a Bueggio (Foto facebook Pietro Orrù)

Pioggia e vento anche in Valcamonica, nel Bresciano. Una frana è caduta lungo la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, riaperta nella sua interezza appena lo scorso sabato: il traffico ferroviario è interrotto tra Cedegolo e Edolo e sul posto ci sono i vigili del fuoco e i tecnici della società di Gestione. Problemi anche a Malonno, lungo la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola. È alto, invece, il rischio valanghe al Gaver, lungo la strada 669. Nelle prime ore del mattino, invece, si è verificato uno smottamento lungo la strada 39 Edolo – Aprica. La Statale 39 è stata chiusa ed è stata istituita una deviazione verso Corteno Golgi dove però non possono transitare mezzi pesanti e bus. A Edolo sono state fatte evacuare 15 persone.

Lo smottamento in Valcamonica

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dalla pioggia e dal forte vento anche nel Comasco. In particolare, questa mattina, i pompieri sono andati in via Monte Caprino per una pianta ad alto fusto caduta sulla strada, temporaneamente chiusa al traffico. Si segnalano danni ai cavi dell'illuminazione caduti per terra. Un altro intervento è invece avvenuto in via Sant'Antonino, sempre a Como, per la rimozione e messa in sicurezza della copertura di un fabbricato pericolante su una strada pubblica.

Como, la pianta caduta in via Monte Caprino (Foto vigili del fuoco)

Questa mattina all'alba del Lunedì dell'Angelo forti raffiche di vento hanno sferzato la provincia di Lecco. In quota, ai Piani di Bobbio, località Orscellera, a monte di Barzio, il vento ha sfiorato i 150 chilometri all'ora. Poco prima delle 6, alle 5.58, la stazione meteo del Centro meteo lombardo, ha registrato una raffica a 148 km/h. Proprio per il vento, oltre che per una abbondante nevicata, gli impianti di risalita e le piste dei Piani di Bobbio sono chiuse. Funziona solo la cabinovia che collega Barzio ai Piani di Bobbio, ma non seggiovie né skilift. A Mandello sono crollati i pali e i cavi della linea elettriche. I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare una quindicina di interventi nella prima mattina, soprattutto in Valsassina e sul lago.

Vigili del fuoco al lavoro in Valsassina per alcuni alberi caduti

Bufera di neve nel fine settimana di Pasqua, in Valtellina. Per questo, ancora oggi, la situazione non consente un passaggio in sicurezza dei mezzi e resta chiusa, almeno fino alle 18 di oggi, lunedì di Pasquetta, la SS 301 del Passo del Foscagno. Remo Galli, il sindaco di Livigno, in accordo con Anas, ha scelto di prorogare la chiusura del collegamento con il resto della Valtellina, decisa nella giornata di Pasqua. Il Piccolo Tibet resta quindi isolato, perché il Foscagno è l'unico passo che permette di raggiungere Livigno senza dover passare dalla Svizzera. Oltre alla circolazione il maltempo ha creato alcuni danni alla distribuzione dell'energia elettrica in paese. Una slavina, caduta nei pressi del Foscagno, ha travolto tre pali della corrente, portando disagio ad alcune vie.

A sinistra, traffico in tilt per Passo del Foscagno chiuso (Foto facebook Simona Trabucchi). A destra, slavina abbatte pali luce (Foto facebook Remo Galli)

Valanga anche in Valrosera (Valcamonica): la slavina è stata immortalata in un video poi postato sul profilo Instagram del Rifugio Del Grande – Camerini. Mentre, i vigili del fuoco sono al lavoro sulla Provinciale 11 che collega la Val Tartano al fondovalle, a causa di uno smottamento di notevoli dimensioni: una colata di detriti, fango e alberi si è riversata sulla carreggiata impedendo il transito poco prima della galleria del Dosso.

Frana nella frazione Tartano

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, il maltempo con forti piogge e raffiche di vento ha causato pesanti disagi nel territorio, a creare problemi soprattutto gli alberi caduti sulle strade e smottamenti. Numerose le richieste di intervento. Nella serata di ieri, Pasqua, le squadre sono state impegnate nel mettere in sicurezza a Laveno un’imbarcazione che rischiava di affondare. Le squadre di Luino hanno operato per l’intera notte per risolvere le numerose criticità, in particolare sono state impegnate nel taglio di alberi caduti sulle strade tra Luino, Mesenzana, Orino, Dumenza, Cuvio e Montegrino. Dopo gli ultimi giorni di precipitazioni, secondo quanto riportano le centraline del Centro Geofisico Prealpino, è salito anche il livello dei laghi di Varese e Maggiore. A Leggiuno sono state evacuate tre famiglie per l'esondazione del torrente fiume Viganella in prossimità del cantiere edile del viadotto della ferrovia.