Valanga in Valrosera, pericolo di grado 4 forte. In Valmalenco chiusa la strada per Chiareggio

Sondrio, 1 aprile 2024 – Dopo la nevicata del fine settimana, è alto (grado 4) il pericolo valanghe in Valtellina, Valchiavenna e Valmalenco.

Un filmato postato sul profilo Instagram di Rifugio Del Grande – Camerini, è possibile vedere uno smottamento di neve in Valrosera, frazione della Valmalenco.

Valanga in Valrosera, Valmalenco (Frame video Instagram)

Stando al bollettino Aineva, specialmente nelle regioni più colpite dalle precipitazioni, dai bacini di alimentazione in quota le valanghe possono raggiungere dimensioni grandi e minacciare in alcuni punti le vie di comunicazione, anche quelle situate a quote più basse. Per le escursioni con gli sci o le racchette da neve, così come le discese fuori pista, le condizioni sono molto critiche.

Ieri, il sindaco di Chiesa in Valmalenco Renata Petrella ha disposto la chiusura totale della strada. Il provvedimento è entrato in vigore alle 17 di domenica 31 marzo 2024 e resterà attivo fino a nuove indicazioni.