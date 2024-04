Maltempo a Como, pioggia e forte vento: albero cade in strada, danneggiati i cavi della corrente

Como, 1 aprile 2024 – Il maltempo del giorno di Pasqua ha colpito anche il Comasco: diversi gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dalla pioggia e dal forte vento

Questa mattina, lunedì 1 aprile, i pompieri sono andati in via Monte Caprino per una pianta ad alto fusto caduta sulla strada, temporaneamente chiusa al traffico. Si segnalano danni ai cavi dell'illuminazione caduti per terra.

Un altro intervento è invece avvenuto in via Sant'Antonino, sempre a Como, per la rimozione e messa in sicurezza della copertura di un fabbricato pericolante su una strada pubblica.