Riaperta la linea Milano-Domodossola, riprende la circolazione dei treni

Milano, 14 settembre 2025 – Ha riaperto oggi, domenica 14 settembre, come da programma, la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Domodossola, interrotta fra le stazioni di Arona e Premosello dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Interventi che puntano ad un ammodernamento e ad un potenziamento tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

I lavori

Tra le attività principali figurano l’adeguamento delle gallerie, la manutenzione straordinaria di opere d’arte, il rinnovo dei binari tra Lesa e Belgirate e il varo di nuovi deviatoi per l’ACC di Belgirate. È inoltre proseguito l’avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più evoluto sistema di supervisione e controllo della marcia dei treni, già operativo sulle linee ad Alta Velocità, che consentirà una gestione più efficiente della circolazione anche in caso di anomalie.

L’investimento complessivo è stato di circa 80 milioni di euro e ha visto impegnate circa 80 persone, tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici, nei lavori su opere civili, armamento ferroviario, sicurezza e segnalamento.