Incidente sul Monte Rosa, scivolata fatale nel canalone MarinelIi: morto scialpinista

Tragedia sul Monte Rosa: uno scialpinista è morto sul canalone Marinelli, uno dei passaggi più suggestivi quanto pericolosi sulla parete Est della seconda montagna più alta d’Europa.

L’ennesima tragedia in montagna è accaduta nella mattinata di oggi, venerdì 23 maggio, a circa 2.900 metri di quota. L’uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità, si trovata insieme ad altri tre escursionisti più una guida alpina. Secondo quanto appreso la comitiva – formata da due piemontesi di Alagna Valsesia, un milanese, un monzese e un varesino – sarebbe salita in elicottero alla Capanna Margherita, sulla cima del monte Rosa, per poi scendere in scialpinismo.

Sul canalone Marinelli - tristemente noto per i numerosi incidenti mortali di cui è stato teatro, tra cui quello occorso nel 1881 all’alpinista Damiano Marinelli al quale è intitolato – uno degli escursionisti è scivolato. Messi in sicurezza gli altri componenti della comitiva e lanciato l’allarme, la guida è riuscita a raggiungere l’uomo per sincerarsi delle sue condizioni, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

L’elisoccorso del 118 decollato da Borgosesia e il Soccorso alpino della X delegazione Valdossola, insieme ai volontari di Macugnaga, sono al lavoro per recuperare il corpo. Gli altri tre escursionisti insieme alla guida, fermi su un balzo di roccia nel canalone, sono stati riportati a valle illesi a Macugnaga