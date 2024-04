Furti d’auto, i consigli degli esperti per difendere la vostra auto dai ladri

Milano, 19 aprile 2024 – Furti d’auto è boom soprattutto in Lombardia. Ma è possibile difendersi? Detto che se i ladri agiscono su commissione e magari puntano a una supercar è una bella battaglia ci sono alcuni accorgimenti tecnologici ma anche pratici che comunque funzionano o almeno sono un deterrente che potrebbe far perdere tempo ai ladri e indurli a lasciare la preda.

Ecco alcuni consigli partendo da quello generale della Polizia di Stato: “Quando chiudete la vostra auto controllate sempre che sia effettivamente bloccata. Oggi giorno i ladri dispongono di attrezzature hi tech in grado di operare anche a distanza. Come ad esempio quelle che leggono e copiano il codice di connessione tra chiave e vettura. Se possibile custodite il telecomando in un sacchetto schermato che evita il furto del codice e prima di allontanarvi guardatevi sempre intorno”.

Dagli esperti di Genertel alcuni consigli sui sistemi antifurto:

Antifurto meccanico

I dispositivi antifurto, come i bloccasterzo o i blocca freno, sono un ottimo deterrente per i ladri che di certo non vogliono perdere tempo a cercare di rimuoverli. Piuttosto, quindi, passeranno alla macchina successiva. Ne esistono di diversi tipi in commercio. Provate intanto a dare un'occhiata ai bloccasterzo per auto o ad altri lucchetti di sicurezza per freno a mano che si trovano facilmente anche sui siti di e-commerce. App di localizzazione

App di localizzazione

I dispositivi di localizzazione avvertono il proprietario in caso di spostamento, mostrando il luogo in cui si trova l'automobile. Esistono alcune app che inviano notifiche via e-mail e aggiornamenti, molto utili per recuperare l'auto in caso di furto. Altre ancora, grazie al dispositivo di localizzazione Bluetooth, si collegano al telefono e vi avvertono di qualsiasi attività sospetta, ovunque vi troviate. Allarmi auto

Allarmi auto

I moderni allarmi per automobili combinano hardware e software, per inviare avvisi in tempo reale e messaggi dettagliati che mostrano esattamente ciò che sta accadendo al veicolo. Molti offrono anche la possibilità di accendere l'auto senza neanche essere all'interno. Misure fai da te

Altri consigli pratici da seguire ogni giorno vengono dagli esperti di Facile.it