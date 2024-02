Mondo agricolo sotto attacco. Le cascine assediate dai ladri. Via centomila euro in trattori

Cascine ancora sotto attacco dei ladri. Parte male il 2024 per il mondo agricolo. Coldiretti Brescia segnala infatti una sfilza di furti di trattori. I ladri si sono concentrati nella zona Ovest della provincia, nei comuni di Chiari, Roccafranca e Castelcovati, rubando in soli 15 giorni, complice la nebbia, tre mezzi agricoli per un valore superiore ai centomila euro.

"La collaborazione con le forze dell’ordine è strategica – spiega la presidente Laura Facchetti – Si tratta di una problematica che Coldiretti denuncia da tempo e che mette a rischio l’attività degli agricoltori, fondamentale per il territorio anche perché in primavera inizieranno a pieno ritmo i lavori nei campi e aumenterà il rischio per i macchinari più importanti". Senza sistemi di sicurezza o di blocco a bordo, secondo l’Osservatorio Agromafie di Coldiretti, i ladri salgono direttamente sul mezzo e spariscono guidando; in alternativa, il trattore viene agganciato e trainato via o direttamente caricato su camion e fatto sparire. Poi al macchinario viene modificato il numero di telaio, viene reimmatricolato e caricato su Tir destinati all’Est Europa o imbarcati su traghetti per Russia, Africa, Medio Oriente. In altri casi i mezzi vengono smantellati e i pezzi venduti come ricambi.

Non è un fenomeno nuovo. Nel 2022 la Prefettura di Brescia si era attivata con la Questura per costituire un’unità di crisi deputata ad analizzare il fenomeno. Nel 2023 solo tra gennaio e giugno si era registrato un aumento di furti del 25% rispetto al 2022, quando le denunce erano state 375 in tutta la Lombardia: nel primo semestre 2023, si era arrivati a 229.

Federica Pacella