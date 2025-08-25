Estrazione SuperEnalotto e Lotto, raffica di vincite in Lombardia. Ecco dove

Milano, 25 agosto 2025 - Continua la caccia al “6” al Superenalotto che, dopo l’estrazione di sabato 23 agosto. domani sera vale 42 milioni e 500mila euro. La Lombardia, però, registra una serie di vincite pesanti al Superenalotto e al Lotto. Hai bisogno di controllare una tua giocata? Consulta il nostro archivio delle estrazioni.
Superenalotto
Il SuperEnalotto sorride alla Lombardia. Nell’estrazione di venerdì 22 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Casatenovo, in provincia di Lecco, un “5” da 29.686,14 euro nelTaba c chi in via De G asperi, 31.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda in provincia di Brescia.
Lotto
Il Lotto premia la Lombardia. Nel weekend tripletta da 74.950 euro totali. A Milano premio da 42.700 euro grazie a quattro terni e una quaterna in via Lomellina, mentre a Limbiate, in provincia di Monza Brianza, tre ambi e un terno valgono una vincita da 18.500 euro in via Giuseppe Garibaldi, stessa combinazione vale un colpo da 14mila euro a a Cambiago, in provincia di Milano in piazza S.Zenone.