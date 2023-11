Maltempo in Brianza: chiuso il parco di Monza, sott’acqua la “Bananina”

Monza, 3 novembre 2023 – Emergenza maltempo, chiude il Parco di Monza. Le previsioni meteo annunciano per mezzogiorno il picco di piena del Lambro, per questo il sindaco Paolo Pilotto ha appena disposto l'immediata chiusura del Parco, dove già il fiume è esondato in qualche punto tra cui il “ponte delle catene” e la “valle dei sospiri”.

Mentre la protezione civile è in costante contatto con le altre autorità per monitorare il livello del Lambro, la situazione resta di allerta, ma al momento non vengono segnalate criticità di rilievo.

Nel resto della Brianza le pesanti piogge della notte hanno provocato diversi allagamenti, la "Bananina” tra Arcore e Usmate Velate è finita sott'acqua.

Il forte vento, invece, ha abbattuto un grosso albero in via Donizetti a Carate Brianza: la pianta è piombata su un'auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti.