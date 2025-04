Casting per voci soliste dello Zecchino d’Oro 2025: chiamata per i bambini tra i 3 e i 10 anni

30 aprile 2025 – Dopo il successo delle selezioni ufficiali per l’edizione 2024, torna a Vicolungo The Style Outlets il casting tour per la prossima edizione dello Zecchino d'Oro!

Domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, i bambini dai 3 ai 10 anni che aspirano a diventare solisti dell'edizione 2025 del noto festival musicale potranno vivere l’emozione di cantare dal vivo i brani più amati delle scorse edizioni.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito ufficiale di Zecchino d'Oro e selezionare la tappa “Vicolungo 2025”. La partecipazione è gratuita e, per prepararsi al meglio alla prova, Zecchino d'Oro mette a disposizione la playlist ufficiale dei casting: le canzoni si trovano su youtube alla voce Zecchino d'Oro Casting, pubblicate da Piccolo Coro dell'Antoniano.

Nell’Outlet del Novarese, inoltre, per intrattenere i piccoli cantanti durante l’attesa della loro esibizione, verranno organizzati dei laboratori creativi. I bambini, infatti, con il supporto di alcune animatrici, potranno disegnare e colorare, per una giornata all’insegna della musica e del gioco.

Vicolungo come arrivare

Vicolungo The Style Outlets, in provincia di Novara, è raggiungibile da Milano in auto: dal centro città bisogna percorrere circa 62 chilometri e ci vogliono circa 40 minuti. Ma è possibile anche usufruire di una servizio navetta che si attesta presso la stazione centrale di Milano (corse ci sono anche da Torino). I bus sono attivi dal venerdì a domenica e nei giorni festivi. Partenza ore 10.00 Milano Stazione Centrale (Piazza IV Novembre, angolo Hotel Gallia); Ore 11.00 Novara Stazione Fs, Ore 11.30 arrivo a Vicolungo The Style Outlets; al ritorno percorso inverso con partenza da Vicolungo alle 16.30 e arrivo a Milano Centrale alle ore 18. La tariffa è di 10 euro (andata e ritorno; gratis per i bambini 0/12). La prenotazione dei biglietti non è obbligatoria ma sempre consigliata sul sito cavourese.it/it/servizi-turistici/vicolungo-outlet-bus; info +390113970000.