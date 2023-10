Istituto Levi di Bollate, aule allagate, infiltrazioni d’acqua e crolli del controsoffitto: lezioni sospese per protesta

Cinque aule allagate, infiltrazioni d'acqua in palestra, crollo di alcuni pannelli del controsoffitto e topi in aula. Protestano gli studenti dell'istituto Levi di Bollate. Il maltempo di questa notte ha causato nuovi problemi nella scuola superiore di via Varalli. Questa mattina quando gli studenti hanno visto aule allagate e pannelli crollati in alcune aule e laboratori del secondo piano, hanno deciso di protestare.

"La scuola deve essere un luogo sicuro, non possiamo fare lezione in classi con pannelli completamenti impregnati d'acqua che potrebbero crollarci in testa", spiega uno studente. Al suono della prima campanella sono usciti dalle aule e hanno protestato nei corridoi. Poi si sono riuniti nell'auditorium. Le foto di infiltrazioni e crolli hanno fatto il giro nelle chat degli studenti e dei genitori. "Purtroppo questa scuola è vecchia, ci sono tanti problemi strutturali, ogni anno si cerca di tamponare con interventi di manutenzione che però non bastano, lo scorso anno era stato fatto anche un intervento di derattizzazione, ma proprio nei giorni scorsi sono stati visti alcuni topi in aula - commenta Monica Casali, mamma e presidente del consiglio d'istituto - bisogna trovare una soluzione per i nostri ragazzi, come per esempio degli spazi alternativi dove possono essere spostati per fare lezione in sicurezza e intervenire con una ristrutturazione seria dell'edificio".

La preside Elisabetta Boselli ha incontrato gli studenti, invitandoli a riprendere le lezioni nelle aule agibili, nel frattempo ha contattato Città Metropolitana di Milano per segnalare quando accaduto e chiedere interventi in tempi brevi. A metà mattinata nella scuola sono arrivati anche i vigili del fuoco per fare accertamenti negli spazi interessati dalle infiltrazioni e crolli.