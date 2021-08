Milano - Fase cruciale per la pandemia di Covid-19 in Italia. Come spiegato ieri in occasione del report del monitoraggio settimanale si iniziano a intravedere i primi segnali che possono indurre ad un "cauto ottimismo". Ieri erano 6.599 i positivi nelle ultime 24 ore e 24 le vittime in un giorno. Il tasso di positività nelle scorse ore è sceso al 2,7% Negli ospedali, invece, 277 ricoverati in intensiva, 9 in più rispetto al giorno precedente mentre i ricoverati nei reparti ordinari hanno raggiunto quota2.449 (+40). Un quadro in cui continua a preoccupare la variante Delta del virus. Secondo il sesto bollettino Iss, al 2 agosto la Delta ha raggiunto una diffusione dell'85,66%, confermandosi in crescita con nuovi casi in tutte le regioni e in tutte le fasce di età, con una percentuale maggiore tra i 10 ed i 29 anni.

Green pass: le nuove regole

Nel frattempo è scattata la prima stretta sulla certificazione verde. Da ieri 6 agosto, serve il green pass per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici. Non solo. Ieri c'è stato il via libera del consiglio dei ministri al decreto che disciplina il certificato per scuola e trasporti. L'orientamento è quello di andare in direzione di un più massiccio utilizzo del lasciapassare verde. Dall'1 settembre il green pass sarà obbligatorio in Italia per il personale della scuola, a cominciare dai docenti, e per i trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi. Le nuove regole legate all'introduzione del certificato verde -che già da oggi è indispensabile per i luoghi al chiuso come bar, ristoranti, palestre, piscine e concerti- sono state approvate all'unanimità dal Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i trasporti, non è stata prevista l'obbligatorietà del green pass per gli autobus e la metro. Il Consiglio dei ministri ha inoltre confermato l'esclusione dell'obbligo di green pass per tutti gli studenti minorenni, mentre sarà necessario per gli studenti universitari. Per quanto riguarda i docenti senza green pass o tampone, il nuovo decreto prevede lo stop allo stipendio dopo 5 giorni di assenza.

In rianimazione il 90% pazienti non è vaccinato

La differenza possono farla le vaccinazioni."I dati disponibili indicano che le persone che vanno in rianimazione per l'80-90% dei casi sono non vaccinate. E questa è una dimostrazione di quanto importante sia il vaccino. Invito gli italiani che non vogliono vaccinarsi a fare una forte riflessione e a comprendere come queste malattie infettive richiedono a tutti noi un impegno importante, ovvero essere disponibili a vaccinarsi" ha detto Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). E non si tratta di un impegno solo come italiani, sottolinea Anelli. "Il problema, in questo caso, riguarda tutto il mondo. La determinazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità perché anche nei Paesi del Terzo mondo si avvii la vaccinazione - in modo da ridurre la diffusione della pandemia e la possibilità di sviluppo di varianti non responsivi ai vaccini attuali - è un obiettivo fondamentale. La diffusione della vaccinazione a livello globale deve essere prioritaria anche rispetto, in considerazione della scarsità di vaccini prodotti, alla terza dose che potrebbe essere fatta in Italia".

Le vaccinazioni: i dati aggiornati

Come emerge dal report settimanale della struttura commissariale all'emergenza, guidata da Francesco Paolo Figliuolo, sono 473mila in media le dosi di vaccino somministrate al giorno nel corso dell'ultima settimana per un totale di 3.316.075 dosi in più rispetto alla settimana precedente. Dall'inizio della campagna sono oltre 71 milioni (71.071.465) i vaccini inoculati, anche se i dati della Regione Lazio, colpita dall'attacco hacker, sono stati parzialmente rilevati e sono ancora in corso di acquisizione. Sono 2.168.731 le persone dai 60 in su non ancora vaccinate in Italia. Se agli over 60 si aggiungono anche i 2.257.514 della classe 50-59, si arriva a 4.426.245 over 50 non ancora vaccinati. Per quanto conerne la scuola, 14,87% del personale scolastico italiano, 217.870 persone, non ha ancora ricevuto il vaccino contro il Covid 19. Mentre è l'1,95% del personale sanitario, 38.166 unità, a non essers vaccinato contro il Covid 19.

Bollettino Covid Lombardia

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Sono stati 682 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto, dato che porta il totale dei positivi a 441.102. Il bilancio conta anche una vittima, facendo salire a 11.647 i decessi. È Treviso la provincia con il numero maggiore di nuovi infetti, con 135 contagi, seguita da Verona, 132, Padova 129, Vicenza 103, Venezia, 95, Rovigo, 53, Belluno, 21. Sono 150 i ricoverati in area non critica, 18 quelli in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.307 tamponi molecolari sono stati rilevati 96 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,52%. Sono inoltre 1.284 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi (1,17%). Dall'analisi dei dati a disposizione, emerge che il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva (con una percentuale di occupazione dei posti letto dell'1,1), mentre i pazienti in altri reparti sono 20 (occupazione dell'1,6% dei posti letto)''. ''I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.013 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.885, i clinicamente guariti 81, mentre quelli in isolamento risultano essere 878.Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.657 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.521 a Trieste, 50.863 a Udine, 21.642 a Pordenone, 13.193 a Gorizia e 1.438 da fuori regione.Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra la positività di un tecnico, un amministrativo e due infermieri dell'Asufc e di un terapista della riabilitazione dell'Asfo.Tutti risultano aver completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni. Non sono stati invece rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione così come non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture né tra le persone rientranti dall'estero''. "Stiamo assistendo ad una fase di riduzione della velocità di incremento dei nuovi casi - ha spiegato Riccardi -: l'indice di replicazione diagnostica (RDt), dopo il picco di 2,09 registrato tra il 22 e il 24 luglio, ha iniziato una fase discendente fino al valore odierno di 1,22. La curva dell'incidenza settimanale del Friuli Venezia Giulia, in effetti, presenta una minore pendenza e questa riduzione della velocità di incremento sembra più evidente nella provincia di Pordenone (che tuttavia è attualmente pari a 76 casi/100.000 abitanti)".

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

P.A. TRENTO

P.A. BOLZANO

LIGURIA

TOSCANA

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 714 su 19.010 test di cui 9.410 tamponi molecolari e 9.600 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,76% (9,6% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 734) mentre quello dei test effettuati è maggiore (erano 15.763) di conseguenza il tasso di positività è sceso (era 4,66%).

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

Nelle Marche 221 positivi rilevati (incidenza su 10mila abitanti di 77,39), due ricoverati in meno (49) e zero decessi (il totale resta 3.041) nelle ultime 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Dei contagi, 80 riscontrati in provincia di Macerata, seguita da Ancona (50), Fermo (43), Ascoli Piceno (18) e Pesaro Urbino (16); 12 i casi da fuori regione. Alto il numero totale di tamponi giornalieri, 4.007: 2.631 nel percorso diagnostico di screening, 1.250 antigenici (40 positivi) e 1.376 nel percorso guariti con una percentuale di positività all'8,4%. Le persone con sintomi sono 38; i casi comprendono 72 contatti stretti di positivi, 56 contatti domestici, tre contatti in setting lavorativo e quattro in ambiente di vita/socialità. Invariati i ricoveri in Terapia intensiva (5) e Semintensiva (8), due in meno in reparti non intensivi (36); due le persone dimesse. I positivi isolati a domicilio sono 2.697 (+159) e il totale di positivi (isolati più ricoverati) di 2.746 (+157), i dimessi/guariti sono 100.937 (+64) mentre le quarantene per contatto con positivi salgono a 4.010 (+94). Sei gli ospiti di strutture territoriali e pronto soccorso 'Covid-free'.

UMBRIA

Balzo in avanti dei ricoveri per Covid in Umbria: sono 25 secondo i dati della Regione aggiornati al 7 agosto, sei in più rispetto a ieri. Resta fermo a uno il posto occupato nelle terapie intensive. I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 142, emersi dall'analisi di 8.109 test (5.990 antigenici e 2.119 tamponi molecolari). Con il tasso di positività complessivo pari a 1,75 per cento. Anche oggi, come ormai da circa un mese, non si registrano vittime. I guariti sono 74 e gli attualmente positivi salgono a 1.986 (68 in più di ieri).

LAZIO

''Oggi si registrano 638 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-124), un decesso, compresi i recuperi (-1), i ricoverati sono 381 (-16), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 246. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). Rt in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante delta nel Lazio''. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. ''Voglio rivolgere un appello soprattutto alle famiglie affinché prenotino per tempo la vaccinazione dei ragazzi in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico'', aggiunge D'Amato. Sono in totale 22.601 le nuove prenotazioni nel Lazio per il vaccino anti-covid e di queste oltre 18mila a Roma e oltre 4mila nelle province (2.315 a Frosinone).

CAMPANIA

ABRUZZO

Sono 83 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.170 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,82% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 43,1 (soglia limite 50). In aumento i ricoveri, che passano dai 42 di ieri ai 43 di oggi. Su base settimanale, la variazione delle ospedalizzazioni continua ad essere del +90%. Il tasso di occupazione dei posti letto è all'1% per le terapie intensive e al 3% per l'area medica, rispetto alle soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.515. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 100 anni. Gli attualmente positivi salgono a 1.711 (+51): 42 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+1) e uno è in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 1.668 sono in isolamento domiciliare (+50). I guariti sono 72.535 (+31). L'incremento più consistente di nuovi casi si registra nel Chietino (25), seguito dal Teramano (23), dal Pescarese (17) e dall'Aquilano (12); a questi numeri si aggiungono cinque persone residenti fuori regione.

MOLISE

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 17440 test per l'infezione da Covid-19 e sono 360 i casi positivi: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. E' stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.

BASILICATA

In Basilicata, nella giornata di ieri sono stati processati 1.168 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 69 (e di questi 60 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 4.385 vaccinazioni. Attualmente sono 364.980 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (66,0 per cento) e 274.300 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (49,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 639.280 su 553.254 residenti.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Le altre notizie sul Covid

