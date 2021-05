Milano - Trend in miglioramento in Lombardia e in Italia. Un andamento degli indicatori dell'epidemia da Covid-19 che dovrebbe determinare un quadro costante (o in positivo) della mappa delle zone Covid: da lunedì l'Italia potrebbe essere tutta in giallo (eccezione fatta per la Valle d'Aosta che potrebbe rimanere in arancione). Ieri i nuovi casi Covid erano 7.852 contro i 6.946 del giorno preceente, ma con oltre 20mila tamponi in più, 306.744. Il tasso di positività è passato al 2,5% dopo il 2,4% di ieri, il valore più basso dal 2 ottobre. In aumento invece i decessi, 262 (martedì 251), per un totale di 123.544 vittime dall'inizio dell'epidemia. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono ora 1.992 persone (-64), con 91 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari hanno raggiunto quota 14.280 (-657), 3.655.112 i guariti in totale (+19.023), 352.422 gli attualmente positivi (-11.437). Nel frattempo accelera la campagna vaccinale. Il commissario straordinario Figliuolo ha dato il via libera all'apertura per le prenotazioni agli over 40 da lunedì 17 maggio. In alcune regioni si partirà già con l'inizio della prossima settimana. La Lombardia farà il punto il 20 maggio. Nella regione più colpita dalla pandemia ieri a fronte di 33.979 tamponi effettuati, erano 788 i nuovi positivi al coronavirus, per un tasso di positività al 2,3% rispetto al 3,5% di martedì. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti Covid (-112), per un riempimento totale delle terapie intensive regionali a 454 (ricoverati) e dei reparti a 2.556. I decessi registrati ieri erano 30 per un totale complessivo di 33.235 dall'inizio della pandemia.

Colori regioni: zona gialla, arancione e rossa. Cosa cambia dal 17 maggio?

La nuova mappa delle zone Covid

Potrebbe essere tutta in giallo, con la probabile eccezione della Val d'Aosta, la mappa dell'Italia dopo il monitoraggio di domani. Delle tre regioni a oggi in arancione infatti, ossia Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta, le prime due avevano numeri da giallo gà' la scorsa settimana, ma dovevano aspettare altri sette giorni prima della "promozione", che probabilmente arrivera' domani. Mentre la Val d'Aosta e' in arancione da una sola settimana: stando all'ordinanza firmata venerdi' scorso dal ministro Speranza dovranno passare altri sette giorni, ma una deroga è possibile. Deciderà il ministro. Tutto il resto delle Regioni ha indicatori da zona gialla, se non bianca: è il caso di Friuli, Molise e Sardegna, che hanno gia' un'incidenza sotto i 50 casi per centomila abitanti, ma la norma prevede che debbano passare tre settimane per finire nella fascia di minor rischio, come capitato alla Sardegna il 28 febbraio, prima e unica Regione finora a finire in zona bianca (per poi però peggiorare rapidamente fino al rosso). Mentre le uniche Regioni che, a ieri, avevano un'incidenza superiore ai 150 casi per centomila (che probabilmente con i prossimi criteri sara' la soglia per finire in arancione) sono proprio la val d'Aosta (165) e la Campania (sul filo a 153).

I dati Gimbe: si allenta pressione su ospedali

A confermare un andamento confortante il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE. Il monitoraggio rivela nella settimana 5-11 maggio 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (63.409 vs 78.309) e decessi (1.544 vs 1.826). In calo anche i casi attualmente positivi (363.859 vs 413.889), le persone in isolamento domiciliare (346.866 vs 393.290), i ricoveri con sintomi (14.937 vs 18.176) e le terapie intensive (2.056 vs 2.423). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi 1.544 (-15,4%), Terapia intensiva -367 (-15,1%), Ricoverati con sintomi -3.239 (-17,8%), Isolamento domiciliare -46.424 (-11,8%), Nuovi casi: 63.409 (-19%), Casi attualmente positivi: -50.030 (-12,1%). "L'ulteriore calo dei nuovi casi settimanali - ha sottolineato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di un'Italia tutta rosso-arancione".

I trend sono in riduzione in tutte le Regioni. Continua, tuttavia, a salire leggermente l'Rt medio calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità sui casi sintomatici a 14 giorni, che rispetto al valore di 0,85 (range: 0,80-0,91) della scorsa settimana ha raggiunto lo 0,89 (range: 0,85-0,91). "Si allenta ulteriormente anche la pressione sugli ospedali - ha aggiunto Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE - sia per la minore circolazione del virus che per i primi effetti della elevata copertura vaccinale negli over 80". In dettaglio: Area medica: dal picco raggiunto il 6 aprile (n. 29.337) i posti letto occupati sono 14.937, con una riduzione del 49,1% in 35 giorni. Solo la Calabria supera la soglia di allerta del 40%. Terapia intensiva: dal picco raggiunto il 6 aprile (n. 3.743) rimangono occupati 2.056 posti letto, con una riduzione del 45,1% in 35 giorni; la soglia di saturazione del 30% risulta superata, seppur di poco, in Lombardia e in Toscana (32%). "Nelle terapie intensive - ha sottolineato Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione GIMBE - il numero dei nuovi ingressi giornalieri continua a scendere, con una media mobile a 7 giorni che questa settimana ha raggiunto i 110 ingressi/die" .

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Il Veneto registra 468 nuovi contagi Covid-19 nelle ultime 24 ore e 9 decessi. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 419.105, quello delle vittime a 11.469. I soggetti positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 17.111 (-524). Scende ancora il numero dei malati Covid ricoverati negli ospedali, 1.081 (-36), dei quali 946 (-33) nei normali reparti medici e 135 (-3) nelle terapie intensive

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.968 tamponi molecolari sono stati rilevati 84 nuovi contagi, 5 i decessi, a cui se ne aggiungono 3 pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive sono stabili e pari a 18, mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 98. I decessi complessivamente ammontano a 3.760, con la seguente suddivisione territoriale: 803 a Trieste, 1.994 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.037, i clinicamente guariti 5.601, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.854. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.368 persone: 21.001 a Trieste, 50.481 a Udine, 20.768 a Pordenone, 12.929 a Gorizia e 1.189 da fuori regione.

PIEMONTE

In aggiornamento

VALLE D'AOSTA

Nessun decesso e 29 nuovi contagi da Covid -19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti affetti da virus da inizio epidemia a 11.311. I casi positivi attuali sono 503, - 10 rispetto a ieri, di cui 21 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva, e 476 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti di 39 unità a 10.342, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 121.340, + 646, di cui 27.856 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus da inizio emergenza in Valle d'Aosta sono 466.

P.A. TRENTO

In aggiornamento

.A. BOLZANO

In aggiornamento

LIGURIA

In aggiornamento

TOSCANA

In Toscana 651 nuovi casi di Coronavirus, su 12.942 tamponi molecolari e 10.329 test antigenici rapidi, 21 morti e 1.116 guariti. Nell'ultima giornata il tasso dei positivi si attesta al 2,8% sul totale dei tamponi e al 7,7% in relazione alle nuove diagnosi. Altro nuovo calo importante della pressione sugli ospedali. I ricoverati nelle aree Covid scendono a 1.165 (-37 rispetto a ieri), di cui 187 in terapia intensiva (uno in meno). Dall'inizio dell'emergenza sono 235.243 i contagi accertati, 213.331 le guarigioni e 6.482 i decessi. Nel complesso sono 14.265 gli asintomatici e i malati con sintomi lievi in isolamento domiciliare (-449). Sempre secondo i dati raccolti dalle aziende sanitarie, inoltre, restano 29.472 le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (-856).

EMILIA ROMAGNA

In aggiornamento

MARCHE

Sono 233 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 13 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4925 tamponi: 2672 nel percorso nuove diagnosi (di cui 911 nello screening con percorso Antigenico) e 2253 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 233 (46 in provincia di Macerata, 20 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 29 in provincia di Fermo, 32 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (39 casi rilevati), contatti in setting domestico (68 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (90 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati). Per altri 19 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 911 test e sono stati riscontrati 24 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

LAZIO

Sono 35.145 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.589 ricoverati, 233 in terapia intensiva e 33.323 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 291.488, i morti 7.977 su un totale di 334.570 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

CAMPANIA

In aggiornamento

ABRUZZO

Rispetto a ieri si registrano 89 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2450 (di età compresa tra 56 e 98, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia dell'Aquila). Del totale odierno, 1 caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63427 dimessi/guariti (+334 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7010 (-249 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1060247 tamponi molecolari (+3397 rispetto a ieri) e 436669 test antigenici (+1941 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.7 per cento. 235 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 20 (-4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6755 (-234 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

MOLISE

In aggiornamento

PUGLIA

Passa dal 5,6% di ieri al 6% di oggi il tasso di positività in Puglia dove dei 9.160 test processati, 554 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi casi di contagio è stata accertata in provincia di Bari in cui si contano 141 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi contagiati dal coronavirus le province di Lecce con 105, Foggia con 101, Taranto con 89, Bat con 74 e Brindisi con 45. Altri due casi riguardano residenti fuori regione mentre altri tre di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti e vanno tolti dal totale della somma fornita dai dati attribuiti a ogni singola provincia. Gli attualmente positivi sono 40.295 di cui 1.383 ospedalizzati: 93 in meno rispetto a ieri. Le vittime covid sono state 31 di cui 9 nel leccese, 6 in provincia di Bari, 5 in ognuna delle aree di Foggia, Bat e Taranto e una nel brindisino. Da inizio epidemia a oggi sono guarite 198.273 persone: 1.777 in piu' rispetto a ieri. (Adp/Dire)

BASILICATA

In Basilicata sono 91 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.214 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 213. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.162 (-124), di cui 5.031 in isolamento domiciliare. Sono 19.016 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 540 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 131 (-1): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 6 in medicina d'urgenza, 7 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 29 nel reparto di malattie infettive, 12 in pneumologia, 1 in medicina interna Covid e 5 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 339.555 tamponi molecolari, di cui 311.643 sono risultati negativi, e sono state testate 195.665 persone.

CALABRIA

In aggiornamento

SICILIA

In aggiornamento

SARDEGNA

Ci sono 72 nuovi casi di Coronavirus in Sardegna nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, un decesso 4.677 test in più eseguiti. I pazienti ricoverati sono 241 (-13), 39 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.474 e i guariti in più 271. Dei 55.933 casi positivi complessivamente accertati, 14.623 (+16) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.488 (+24) nel Sud Sardegna, 5.046 (+6) a Oristano, 10.778 (+16) a Nuoro, 16.998 (+10) a Sassari.

