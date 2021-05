Milano – Nuovo via libera nella campagna vaccinale anti-Covid. Da lunedì 17 maggio le regioni potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40. Ad annunciarlo è stato ieri il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sulla scorta del costante calo della curva epidemiologica e dell'accellerazione delle somministrazioni dei vaccini, che nella giornata di mercoledì hanno tagliato il traguardo di 25 milioni. Stando ai dati del report del ministero della Salute a oggi (dati aggiornati alla mattina del 13 maggio) in Italia sono state somministrate 25.431.022 dosi di vaccino anti-Covid: in testa la Lombardia con 4.414.779 dosi inoculate (89,5% delle dosi consegnate, percentuale che colloca la Lombardia al quarto posto dietro Veneto, Liguria e Puglia). L'apertura alla fascia 40-49 anni (quindi via libera ai nati fino al 1981) è una nuova mappa della road map del governo Draghi, che prevede già da giugno, l'arrivo delle fiale anche nelle aziende.

Vaccini in azienda da giugno

Per il mese di giugno l'intenzione della struttura commissariale per la vaccinazione è infatti di "dare una sorta di via libera parallela e multipla su tutte le classi di età, e aprire altri hub nelle aziende". Questa programmazione, ha precisato Figliuolo, nel corso di una visita a Porto Marghera. avverrà "quando avrò la programazione certa dei vaccini in arrivo a giugno, se è coerente con le mie stime da 20 milioni di dosi in su, e una volta che saranno al sicuro gli Over 80, i fragili e gli Over 65". Il commissario straordinario per l'emergenza Covid ha comunque raccomandato in una lettera ai governatori "l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura".

Lombardia: la data chiave del 20 maggio

Le somministrazioni non agli over 40 non scatteranno in contemporanea in tutte le regioni. La Lombardia ha preso tempo: la data chiave sarà il 20 maggio. "Vogliamo fare le cose sempre con coerenza, non fare sparate che non hanno molto significato – ha detto oggi il presidente lombardo Attilio Fontana -. Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50/60enni che hanno aderito. Fino al 20 abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno state assegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Quella sarà la data in cui possiamo prevedere un eventuale allargamento". Sarebbe infatti fino a 300mila dosi in più alla settimana rispetto a quelle già ricevute, il potenziale che la Regione Lombardia auspica attraverso il meccanismo di compensazione previsto dalla struttura commissariale per l'Emergenza. In Lombardia i cittadini che rifiutano Astrazeneca sono lo 0,5%, una delle percentuali più basse in Italia.

Come si prenota il vaccino in Lombardia

Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

Quando partono le altre regioni

E le altre regioni? La Puglia ha annunciato che da lunedì 17 maggio, alle ore 14, la Regione aprirà le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid per la fascia degli over 40, solo per i nati tra il 1970 e il 1973. Saranno così inclusi anche i primi due anni degli over 40 (a partire dai più anziani), in linea con l'ordinanza del Commissario Figliuolo. Mercoledì 19 maggio, alle 14, saranno aperte le prenotazioni per la fascia 1974-1977, mentre venerdì 21 si passerà alla fascia 1978-1981. Rimangono aperte le prenotazioni per il completamento delle altre fasce di età già avviate. Sono al momento aperte le prenotazioni per la fascia over 50, per i nati tra il 1964 e il 1965. Da sabato 15 maggio, dalle 14, le prenotazioni saranno aperte per una fascia più ampia: sarà il turno dei nati tra il 1966 e il 1969.

"Da lunedì apriamo ai quarantenni e la partita è chiusa" ha annunciato ieri il Presidente del Veneto Luca Zaia spiegando che la campagna vaccinale nella regione fa un ulteriore 'salto'. "Oggi - ha spiegato il Governatore nel punto stampa quotidiano - ci sono 200 mila posti liberi; per i 50-59 siamo fiduciosi di chiudere sopra il 65%, di certo non aspettiamo chi non arriva. Arrivati ai quarantenni pensiamo di aprire a tutti, gli under 40 non ci hanno riempito i reparti, quindi diventa equa l'offerta a tutti. Piuttosto che pensare alla decade 30-39 forse è meglio pensare a categorie specifiche e maggiormente esposte".

"Aderire alla campagna vaccinale è un atto a difesa del singolo ma anche di tutta la comunità. Il rischio che c'è con qualsiasi medicina è molto inferiore a qualsiasi rischio che corriamo ogni giorno all'interno delle nostre case", ha ribadito il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. "Noi non possiamo permetterci di tener fermi dei vaccini. Disponibilità dei vaccini, l'organizzazione per erogarli e la disponibilità dei cittadini nessuno di questi tre elementi puo' venir meno", ha aggiunto Fedriga. "Adesso bisogna puntare su una adesione massiva. L'unica strada è aprire a nuovi target, che da lunedì saranno per le prenotazioni gli over 40. Il nostro obiettivo è iniziare da giugno ma se avremo agende libere anticiperemo questa data. Non appena ci saranno spazi liberi inseriremo i cittadini anche quarantenni. Il nostro scopo è quello di aumentare il ritmo", ha cocnluso il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Seconda dose in vacanza

Intanto, con la stagione delle vacanze alle porte, il governo sta pensando alla possibilità di consentire le vaccinazioni anche ai turisti in visita in regioni diverse da quella di residenza. L'accordo non dovrebbe essere lontano. Nel frettempo l'Ema mette la parola fine alla disputa sui 42 giorni del richiamo. "Non è una deviazione rispetto alla raccomandazione", ha detto l'Agenzia europea.