Milano, 21 dicembre 2020 - Tamponi dalle Ats della Lombardia ai 1.500 cittadini che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord a partire dal 6 dicembre scorso. E' quanto ha comunicato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, precisando che coloro i quali non avessero ancora eseguito l'auto-segnalazione troveranno l'apposita modulistica sui portali web delle stesse Agenzie per la Tutela della Salute. "A seguito della dichiarazione online - ha aggiunto Gallera- agli interessati verranno comunicate direttamente le coordinate per l'esecuzione del test molecolare, oltre alle modalita' di consultazione dell'esito. Le indicazioni- spiega Gallera- richiamano quelle messe in atto durante i mesi estivi per i cittadini in arrivo o al rientro dall'estero. Lo screening e' utile per individuare, e isolare, eventuali positivita' e anche per accertare se vi sia la presenza (finora non rilevata) della variante inglese del Coronavirus".

Intanto, questa mattina, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto sapere che "per il momento qui non è stato trovato nessun caso di virus modificato". Ma ha spiegato che "siamo assolutamente pronti a rispondere a ogni emergenza" e che le persone provenienti dall'Inghilterra "sono state tutte monitorate o in fase di monitoraggio". Fontana ha aggiunto: "Da quello che si legge e dalle prime dichiarazioni degli esperti, la variazione non incide né sulla gravità della malattia né sulla possibilità di utilizzare i vaccini. Noi come Regione Lombardia ci siamo subito attrezzati per individuare il virus modificato, a per ora in Lombardia non abbiamo rinvenuto alcun caso". Fontana ha anche spiegato di aver ricevuto ieri una telefonata dal minstro della Sanità Speranza per "poter porre in essere interventi. Ci siamo immediatamente dati da fare a livello organizzativo. Siamo assolutamente pronti a rispondere ad ogni emergenza che si dovesse verificare"