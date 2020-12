Milano, 20 dicembre 2020 - "Passiamo dalla difesa all'attacco". E' quanto si legge sul profilo Facebook del presidente della Regione Lombardia nel post in cui annuncia l'imminente arrivo dei vaccini anti-Covid.

"Domani sarà un giorno importante per la battaglia contro il Covid-19: è attesa l'autorizzazione da parte di Ema per il via libera ai vaccini Pfizer in Europa. Se tutto sarà confermato la Lombardia effettuerà i primi mille vaccini il 27 dicembre, nella giornata 'simbolo' contro il Covid scelta a livello comunitario". "In Lombardia - specifica Fontana - le prime 305 mila dosi di vaccino anti-Covid, in arrivo ai primi di gennaio, saranno destinate a operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, personale di Areu e delle Croci di soccorso e medici di medicina generale.