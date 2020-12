Milano 20 dicembre 2020 - Alla vigilia del giorno in cui partirà il nuovo calendario stabilito dal Decreto di Natale con ulteriori norme anti-Covid durante il periodo festivo, preoccupa la nuova variante Coronavirus individuata a Londra, in Danimarca e in Olanda. Per il virologo Andrea Crisanti "bisogna verificare se questa variante si trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente". L'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano invita alla cautela: "La nuova variante era presente in Ighilterra già da settembre, potrebbe essere già passata".. Il ministro della Salurte, Roberto Speranza: "È una variante che rende il virus più veloce, le prime informazione dicono che sembra non fare maggiori danni ma produce più contagiati e questo resta un problema molto serie. Da primissime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare ugualmente ma servono informazioni più solide". Mentre l'Italia cerca di correre ai ripari, si guarda anche all'andamento della curva dei contagi. Ieri, si sono registrati 16.308 nuovi casi a fronte di 176.185 tamponi effettuati. In Lombardia sono stati 1944 i nuovi positivi (ieri 2.744) su 27.044 tamponi (ieri 33.846). Il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è stato del 7,19% (ieri all'8,1%). Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 700 persone positive al virus. Il numero dei morti ha superato ancora una volta quota cento registrando 105 decessi, che raggiungono un totale di 24.330. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-10) e nei reparti (-161). Quanto ai pazienti guariti/dimessi, sono 365.440 (+2.396), di cui 4.384 dimessi e 361.056 guariti.

Bollettino Covid Regione Lombardia 20 dicembre/ Tabella

Anche ieri, la provincia con il più alto numero di nuovi casi è stata Milano con 700 contagi (ieri 910) di cui 283 in città (ieri +486). Segue Brescia con +248 (ieri +252). Poi, Monza e Brianza +145 (ieri +203); Mantova con +144 (ieri +221); Como con +129 (ieri +179); Pavia con +121 (ieri +179) e Bergamo con +112 (ieri +126). Numeri a due cifre per Varese con +80 8ieri +273); Cremona con +73 (ieri +24); Sondrio con +56 (ieri +134); Lecco con +46 (ieri +85) e Lodi con +27 (ieri +78).

Bollettino Covid Italia 20 dicembre / Pdf

I nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati sabato sono 16.308, su 176.185 tamponi effettuati. I decessi sono stati 533 per un totale di 67.894 dall'inizio dell'epidemia. Numeri entrambi in calo rispetto a venerdì quando erano 17.992 casi e 674 i decessi. Il tasso di positività è stato al 9,2%, in flessione rispetto al giorno prima che era al 10%. Sono scesi poi di 35 unità - nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite - i pazienti in terapia intensiva, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono diinuiti invece di 405 uniti. La regione con l'incremento più alto di infezioni giornaliere resta il Veneto (3.834) seguito da Lombardia (1.944) ed Emilia Romagna (1.641).

Covid, a Monza da infermieri a pazienti in Rianimazione

In questo saliscendi di contagi, due infermieri cinquantenni, sempre in prima linea nei reparti Covid dell’ospedale San Gerardo di Monza già dalla prima ondata di contagi, si trovano intubati. Sempre in buona salute. Sempre attenti alla sicurezza come tutti i colleghi. Quegli stessi colleghi che ora li stanno curando in terapia intensiva, il reparto dei casi più gravi.

Busto Garolfo, i test al poliambulatorio diventano un’odissea

Nel frattempo, si moltiplicano le strutture dove poter effettuare i test per il Coronavirus. In salita l’esordio dello screening promosso dal Comune di Busto Garolfo in collaborazione con Affidea. Un primo bilancio sui test volontari offerti alla cittadinanza bustese basato su tre diverse tipologie di controllo - sierologico, tampone rapido e molecolare - ha registrato un complesso iter burocratico che di fatto, ha messo le ganasce alle ruote di tutto il percorso di verifica. I passaggi necessari prima di arrivare ad una risposta sulla negatività al Sars-cov2 a Busto Garolfo si sono rivelati ieri lunghi e complessi.

Variante Covid, l'Inghilterra: "Fuori controllo". Galli: "Calma"

Dopo che ieri è stata data notizia che una nuova variante del Coronavirus è stata individuata a Londra e nel sud-est del Paese, oggi l'Organzizazione mondiale della sanità va in più in là e annuncia che la stessa nuova variante scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca (9 i casi finora accertati) e Australia, oltre che in Olanda. Si tratterebbe dunque di un nuovo ceppo di Covid-19 capace di proagarsi più velocemente tra la popolazione. E la situazione in Gran Bretagna è grave. La nuova variante è "fuori controllo": lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. "Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo". Invita alla calma Massimo Galli, infettivologo e primario dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'università Statale del capoluogo lombardo all'Aria di domenica su La7: "E' chiaro che questa questione va meglio definita. Non abbiamo ancora una pubblicazione scientifica, abbiamo sintetici rapporti ma saremmo di fronte a variante che non è più cattiva di quelle che già circolano, ha forse una maggior capacità più diffusiva tanto è vero che si sta affermando in Gran Bretagna". La nuova variante, "forse è in grado di essere più aggressiva delle altre varianti circolanti - ha spiegato Galli - Si parla di prime osservazioni di questa variante, le prime sequenze datate risalgono al 20 e al 21 settembre. D'accordo, stiamo attenti ma temo sia verosimile che Oltremanica ne sia passata un bel po'. Si muore di più? Solo se ci ostiniamo a non stare attenti a questo virus, a prescindere dalla variante". Intanto è stato deciso lo stop ai voli con la Gran Bretagna. La decisione è stata ufficializzata dal ministro degli Esteri Luigi di Maio.

