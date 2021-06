Sono 2.897 i nuovi casi di Covid-19 (ieri 2.483) riscontrati in Italia a fronte di 226.272 tamponi (221.818 ieri), con l'indice di positività che sale all'1,3%. Come riferito da bollettino odierno sui contagi Covid del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si registrano altri 62 morti, in calo rispetto ai 93 di ieri, che portano il totale delle vittime a 126.283 da inizio pandemia. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva dove ci sono 933 persone (-56 da ieri), con 33 ingressi giornalieri (-8 da ieri). In diminuzione anche i ricoveri nei reparti ordinari con 5.858 persone (-334 da ieri). Sono 3.886.867 i guariti (+18.535) e 210.050 gli attualmente positivi (-15.701).

Bollettino Covid Italia 2 giugno / Pdf

La regione con più casi è la Lombardia, che oggi ha fatto registrare 519 contagi, seguita da Campania (388) e Sicilia (289) ma con un numero più basso di tamponi processati. Ecco i contagi, i ricoveri e i decessi regione per regione

Bollettino Covid 2 giugno in Lombardia

In Lombardia a fronte di 40.748 tamponi sono 519 i casi di coronavirus accertati oggi, dove continua lo svuotamento delle terapie intensive e degli ospedalizzati. Calano di 13 i ricoverati nelle terapie intensive regionali (totale 207) e di 93 quelli ricoverati nei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 10 mentre i dimessi/guariti sono oggi 898 in più di ieri. Ieri i casi di Covid lombardi erano stati 461 su 35.716 tamponi effettuati, 9 i decessi. Per quanto riguarda le diverse province, il maggior numero di positivi si registra a Milano con 149. Seguono con 67 a Bergamo, 57 Varese, 48 Brescia, 37 Mantova, 33 Monza, 27

Como e Sondrio, 26 Pavia, 10 Cremona e Lodi, 9 Lecco.

PIEMONTE

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 190 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico), pari all'1,4 % di 13.346 tamponi eseguiti, di cui 7.731 antigenici. Dei 190 nuovi casi, gli asintomatici sono 84 (44,2%).

VALLE D'AOSTA

In Valle d'Aosta oggi a fronte di 348 tamponi sono 8 i casi accertati.

LIGURIA

Sono 45 i nuovi casi di contagio da covid in Liguria. Sono 2196 i positivi, 36 in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia sono 102825. I nuovi casi sono stati individuati con 3136 tamponi molecolari e 2182 antigenici rapidi. Il tasso di positività è dello 0,84%. L'incidenza media su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni è di 21casi, la soglia per stare in zona bianca è fissata a 50.

VENETO

Aumenta l'andamento dei contagi in Veneto, ma contemporaneamente si svuotano le corsie degli ospedali e gli attuali positivi scendono sotto quota 8.000. I dati emergono dall'ultimo report regionale. I nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 175, in crescita rispetto a ieri, e portano il totale a 423.608. I decessi sono 3, con il totale a 11.572. Gli attuali positivi in regione sono 7.752, 385 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 543 pazienti in area non critica (-34) e 71 (-5) nelle terapie intensive.

FRIULI

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.266 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,68%. Sono inoltre 1.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi, per una percentuale di positività dello 0,30%. Oggi non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 2 e quelli in altri reparti rimangono stabili a 36.

P.A. BOLZANO

L'Alto Adige registra un decesso, mentre in Trentino torna lo zero nel bollettino quotidiano Covid. In provincia di Bolzano si registrano 33 nuovi casi (29 tramite 860 tamponi pcr, e 4 tramite 3.884 test antigenici). I ricoveri ora sono 18 (3 in rianimazione e 15 nei normali reparti).

P.A. TRENTO

In Trentino torna fortunatamente ad azzerarsi la sezione dei decessi Covid nel bollettino dell'azienda provinciale per i servizi sanitari ed è una buona notizia anche il numero ridotto di contagi: 27 a fronte di oltre 2.000 tamponi analizzati. Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 304.229 mentre rimane stabile a 24 il numero dei pazienti ricoverati, 9 dei quali in rianimazione.

EMILIA ROMAGNA

Sono 152 - 384.137 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna su un totale di 19.255 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, 53 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening, 68erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 98 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.842 , 575 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso- I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 90 (-5 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (-34).

MARCHE

Sono 125 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra le 1.674 nuove diagnosi. I 125 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (35), contatti stretti di casi positivi (39), contatti in setting lavorativo (4), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9), screening percorso sanitario (1). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 352 testa del Percorso Screening Antigenico «sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%».

TOSCANA

In Toscana sono 241.743 i casi di positività al Coronavirus, 162 in più rispetto a ieri (153 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 227.895 (94,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.244 tamponi molecolari e 8.450 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 5.782 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.119, -6,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 477 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 103 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 82,8 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

LAZIO

Sono 211 i nuovi casi di Covid registrati oggi nel Lazio, dove sono stati effettuati oltre 10mila tamponi (-1029 su ieri) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test. I nuovi casi sono in incremento di 16 rispetto a ieri. I decessi registrati sono invece 4 (-6 su ieri). I guariti sono 1532, i ricoverati in terapia intensiva sono 143 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,9%. I casi a Roma citta' sono a quota 102. I dati sono riferiti dall'assessore regionale ala Sanita', Alessio D'Amato.

CAMPANIA

Sono 388 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 249 asintomatici e 139 sintomatici. I tamponi molecolari sono stati 13.014 e quelli antigenici 4.238. I deceduti sono 5, 4 nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza ma registrato ieri, per un totale deceduti dsll'inizio della pandemia di 7.221. I guariti sono 794, per un totale pari a 347.234. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 55; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 624.

ABRUZZO

Sono complessivamente 74142 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 67 nuovi casi (di eta' compresa tra 6 mesi e 95 anni). I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 21, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2484. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66327 dimessi/guariti (+76 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5331 (-9 rispetto a ieri).

UMBRIA

Continua la discesa dei positivi al Covid in Umbria, dove nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun morto. Secondo i dati della Regione aggiornati al 2 giugno, gli attualmente positivi sono 1.397 (96 meno di ieri). I nuovi contagi accertati sono 33. I guariti sono 129 (53.634 dall'inizio della pandemia). Le vittime sono ferme a 1.402. In discesa i ricoveri, 62 (sei in meno di ieri), di cui sette (uno in più) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.593 test antigenici e 1.849 tamponi. Il tasso di positività complessivo è 0,7 per cento, 1,78 rispetto ai soli molecolari.

MOLISE

In Molise a fronte di 570 tamponi i contagi accertati oggi sono 6.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati analizzati 5.957 test dai quali sono emersi 196 casi positivi per una incidenza del 3,3% (stabile rispetto al 3% di ieri). Oggi, inoltre, sono stati registrati 10 decessi (ieri sei). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.507.146 test; 221.900 sono i pazienti guariti; 22.424 sono i casi attualmente positivi.

BASILICATA

Ci sono 38 nuovi contagi al Covid- 19 in Basilicata, emersi a fronte di 823 tamponi molecolari processati. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche 78 guariti. Sempre ieri sono stati somministrati 6.132 vaccini: 211.679 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (38,3 per cento) e 122.9050 hanno ricevuto anche la seconda dose (22,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 333.254 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

CALABRIA

Sono 158 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 802.206 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 874.092. Le persone risultate positive al coronavirus sono 67.164, quelle negative 735.042. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.173 (+1 rispetto a ieri).

SICILIA

In discesa i casi di coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi flettono di 37 unità registrando oggi il numero totale di 289 casi. Cala pero' il numero di tamponi processati - 13.571 - il che fa risalire il tasso di positivita' al 2,12%. Nuovo incremento dei decessi, 16 (+4). I guariti oggi sono 1.063, mentre gli attualmente positivi si riducono di 790 unita' registrando un totale complessivo di 8.698. In discesa pure i ricoveri nei reparti ordinari, 421 (-30), allo stesso modo decrescono le terapie intensive, 47 (-9) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 8.230 persone.

SARDEGNA

In Sardegna si registrano 40 nuovi casi di Covid per cui salgono a 56.735 i contagi complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.311.051 tamponi, per un incremento complessivo di 2.079 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.465 in tutto). Sono invece 130 (-1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato (14) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.480 e i guariti sono complessivamente 42.646 (+76).

Intanto l’Italia viaggia spedita verso la zona bianca dove ci sono già tre regioni - Friuli Venezia Giulia, Molise Sardegna - come deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza con l'ordinanza del 31 maggio scorso. Le altre restano in zona gialla ma i dati positivi, se confermati, dovrebbero portare a un Italia tutta bianca a partire dal 21 giugno prossimo, primo giorno d'estate. La Lombardia potrebbe addirittura farcela una settimana prima, dal 14 giugno, come peraltro confermato dal governatore Attilio Fontana. Intanto però dal 1° giugno in Lombardia sono cambiate (in meglio) molte cose, a cominciare da bar e ristoranti aperti anche al chiuso. Ecco il calendario di tutte le novità che ci attendono nei prossimi giorni.

A Brescia è stato superato il 50% dei vaccinati, un record per la rinascita di un'altra delle province più colpite insieme a Bergamo. L'altra buona notizia arriva dal nuovo vaccino dell'Università Statale di Milano: si chiama LeCoVax2 e usa un microrganismo per stimolare la produzione di anticorpi. "Potrebbe essere sviluppato per una somministrazione orale"

Da domani, 3 giugno, prenotazioni aperte a tutti: ecco come fare Regione per regione Non ci saranno più le fasce d'età con la Lombardia da oggi alle 23 apre ai dodicenni. Pfizer, AstraZeneca, Moderna e J&J: la guida sulle caratteristiche dei singoli vaccini, efficacia e tempi di somministrazione.

Resta da sciogliere il rebus dei ristoranti. Il limite delle 4 persone a tavolo nei ristoranti potrebbe essere rivisto: c'è una verifica in corso tra ministri. Nel pomeriggio Pierpaolo Sileri si è detto favorevole a un ritocco in senso più ampio. "Spero che venga presto rivisto - ha detto il sottosegretario alla Salute - perchè è chiaramente molto restrittivo. Io sono tra quelli che era per l'aumento dei posti a tavola, francamente li aumenterei a 8-10, e poi liberalizzerei dai primi di luglio, quando dovremmo avere oltre i 30 milioni di persone con la prima dose del vaccino fatta". Domani tavolo tecnico del governo.