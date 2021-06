Milano, 1 giugno 2021 - "Da oggi ristoranti e bar possono ospitare i clienti anche all'interno, sia a pranzo che a cena. I dati della Lombardia confermano la discesa dei contagi. La fascia bianca si avvicina e finalmente potremo anticipare anche l'abolizione del coprifuoco". E' quanto ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, accanto ad una fotografia che lo immortala mentre beve un caffè al bancone di un bar di piazza Città di Lombardia a Milano.

Riaperture, bar e ristoranti anche al chiuso: da oggi nuove regole

Contagi in calo

Lunedì, con 8.661 tamponi effettuati, sono stati 132 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1,5% (ieri 1,6%). Continuano a diminuire i ricoverati sia in terapia intensiva (-12, 234) che negli altri reparti (-25, 1.051). I decessi sono stati 13 per un totale complessivo di 33.611 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono stati 53 i nuovi casinella citta metropolitana di Milano, di cui 22 a Milano città.Dati dunque in evidente miglioramento.

Superati i 6 milioni di vaccinazioni

Ieri la Lombardia ha tagliato il traguardo del sesto milione di vaccini iniettati; a undici giorni da quello dei cinque, oltrepassato il 20 maggio, e il milione precedente era stato superato il 27 aprile. Due milioni di dosi d’antiCovid iniettate in poco più d’un mese, 620 mila nell’ultima settimana ha twittato la vicepresidente della Regione con delega al Welfare Letizia Moratti, spiegando che la Lombardia sfiora ormai il ritmo di 90 mila iniezioni quotidiane, e in cinque giorni più di 400mila trentenni hanno prenotato il vaccino (e sommando chi l’aveva fatto in altre categorie si arriva a 650mila, il 57% della popolazione di questa fascia d’età). In attesa che il sistema Poste, domani, apra anche all’ultima fascia d’età - i nati tra il 1992 e il 2005 -, Moratti ieri ha visitato l’hub Dhl della Malpensa, uno dei nove che da fine dicembre hanno smistato in Italia il contenuto di circa duecento voli carichi di vaccini, la metà dei quali approdati ai centri vaccinali della Lombardia; e dal quale transiterà anche la quota parte più grande dei venti milioni di dosi che arriveranno in Italia nel mese di giugno. Nella notte era atteso un altro arrivo consistente di vaccini. "A giugno è previsto l'arrivo in Italia di oltre 20 milioni di dosi e il quantitativo più consistente arriverà proprio a Malpensa - ha detto - da dove prenderà la volta anche del sistema sanitario lombardo".

Vaccini Covid in Lombardia, tocca alla fascia 16-29 anni: prenotazioni dal 2 giugno

Lombardia zona bianca, quando?

La Lombardia si trova in zona gialla dallo scorso 26 aprile e da allora, nonostante le graduali riaperture, l'andamento dei contagi ha continuato a migliorare. Da oggi, martedì 1 giugno, in base all'ultimo decreto legge del governo Draghi anche in Lombardia, come nelle altre regioni in fascia gialla, si può mangiare anche all'interno dei ristoranti e dei bar e stadi e impianti sportivi possono tornare a ospitare il pubblico per eventi di importanza nazionale o internazionale. Resta però in vigore il coprifuoco, che scatta dalle 23 e fino alle 5 del mattino: slitterà a mezzanotte a partire dal prossimo 7 giugno e sarà abolito dappertutto dal 21 giugno. Ma se la Lombardia dovesse entrare in fascia bianca il 14 giugno, come previsto al momento, l'abolizione del coprifuoco sarà anticipata.

Le regole della zona bianca

In zona bianca niente coprifuoco: ma restano le mascherine e il distanziamento. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia in questa fascia, rispetto alla zona gialla.

BAR E RISTORANTI - In zona bianca si può consumare al bancone del bar, a patto si mantengano le distanze (almeno un metro, estendibili a due) e si indossi la mascherina (nei limiti del possibile consumando). Sia nei bar che dispondogono di posti a sedere, che in quelli senza resta la possibilità di accesso a un numero limitato di clienti. Lo stesso vale per i ristoranti. Decade il limite di massimo 4 persone al tavolo. Ma resta un numero massimo di persone all'interno del locale, stabilita in base alla relazione di volumi di spazio e ricambi d'aria, il metro di distanza tra i tavoli, e l'obbligo di utilizzo della mascherina per andare in bagno, pagare il conto, entrare o uscire dalla sala. Inoltre ci saranno il percorso di entrata e uscita. I buffet ci saranno, ma con il servizio di personale autorizzato a servire le portate scelte, che i clienti non possono toccare, se non confezionate. Obbligatoria la sanificazione nei luoghi chiusi.

SPORT, PALESTRE E PISCINE - In zona bianca riaprono le piscine al chiuso. Torna la possibilità dell'utilizzo delle docce. In zona bianca consentiti tutti gli sport e tornano quelli negli ambienti chiusi come palazzetti e palestre, fermo restanti le regole di mascherina, distanziamento e sanificazione e areazione locali.

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE - In zona bianca riaprono sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sempre con mascherina, distanziamento e sanificazioni e eareazione locali.

DISCOTECA - In zona bianca si torna in discoteca, ma senza ballare.

MATRIMONI - Matrimoni, battesimi, cresime e comunioni con il green pass, cioè un certificato certificato di vaccinazione, di guarigione o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'evento. Anche qui il buffet è possibile, ma solo con personale per somministrarlo agli invitati.