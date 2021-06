Milano - Il conto alla rovescia è partito: da domani, 3 giugno, vaccino anti Covid per tutti in Italia. A partire da giovedì, infatti, le prenotazioni saranno libere e non più per fasce d'età. "Si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire le vaccinazioni Covid su tutte le classi, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali", aveva annunciato, qualche giorno fa, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo. Poi, aveva precisato: "Ogni Regione dovrà regolarsi sul numero di dosi, ma quello che bisogna evitare è la rincorsa tra Regioni per avere più vaccini". Ogni Regione, dunque, segue un suo piano.

Prenotazione vaccino Covid: come fare online regione per regione. Quali documenti servono

In Lombardia, da oggi, mercoledì 2 giugno, la macchina per la prenotazione del vaccino anti Covid ha sbloccato qualsiasi limite di età dai 12 anni in avanti. E così, ecco l'ultima chiamata della campagna massiva: quella che protegge dal Covid chi ha fra i 12 e i 29 anni. Inizialmente lo scaglione di prenotazioni al via da oggi non comprendeva la fascia 12-15 anni. L'annuncio del via libera alle adesioni è scattato nel pomeriggio di ieri. "Dalle ore 23 di domani, mercoledì 2 giugno, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 anni potranno prenotare la propria vaccinazione, recependo le indicazioni Aifa sull'allargamento ai nati 2006-2009. Nel complesso 1,75 milioni di persone" ha detto la vice presidente lombarda e assessora al Welfare Letizia Moratti. Una fetta della popolazione in cui rientrano gli studenti degli ultimi tre anni delle superiori e i maturandi che a breve saranno alle prese con l'esame di Stato. Ai fini della somministrazione del vaccino, i cittadini nati nel 2009 il giorno dell’appuntamento devono avere 12 anni compiuti. E’ pertanto opportuno tenerne conto in fase di prenotazione. Le procedure sono sempre le stesse: servono codice fiscale e tessera sanitaria. Chi l'ha persa può chiedere un duplicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, che la rende disponibile in versione pdf in attesa che venga recapitata materialmente a casa. Se è scaduta, invece, ci si deve rivolgere ad Ats. Poi, basta collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

Nel Lazio è partita ieri mattina la vaccinazione degli studenti maturandi negli Hub della Regione che somministrano Pfizer. Ai ragazzi consegnata anche una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Oggi, 2 giugno, per la Festa repubblica ci sarà l'avvio dell'open week Astrazeneca over 18: i posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno sempre con ticket virtuale sulla app ufirst. I ticket verranno staccati da giovedì 3 giugno. Da ieri, nel Lazio, sono iniziate le somministrazioni dei vaccini nelle farmacie. A essere somministrato è il monodose Jonhson&Johnson che, a differenza degli altri sieri, non ha bisogno di richiamo. Le prenotazioni sono state aperte dal 24 maggio, centinaia le farmacie che hanno aderito finora – e che continuano ad aderire – al piano vaccinale della Regione Lazio. Chi può prenotarsi? Al momento le persone con un'età compresa tra 40 e 43 anni tramite l'accesso al portale Salute Lazio.

Sono arrivate e sono in consegna in queste ore le 233.000 dosi di Pfizer previste per domani. Si tratta della fornitura più cospicua di questo vaccino finora giunta in Piemonte. Intanto, l’Unità di Crisi della Regione ha deciso di estendere a tutta la popolazione piemontese dai 18 anni in su le vaccinazioni ‘last minute’ presso l’open hub del Valentino di Torino tra venerdì 4 e domenica 6 giugno. Il servizio è riservato a coloro che non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno. In particolare, da oggi alle 7 possono prenotare su www.ilPiemontetivaccina.it le persone con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e da domani alle ore 12 anche i giovani con più di 18 anni compiuti. Le prenotazioni sono possibili fino alle 16 di giovedì o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili per questo primo weekend del 4-6 giugno. Sempre dalle 12 di giovedì 3 giugno sul portale www.ilPiemontetivaccina.it i giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-28 anni potranno prenotare il vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille posti disponibili. Le vaccinazioni avranno luogo tra le 21.30 di sabato e le 3.30 della notte di domenica. In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione oltre l’orario del coprifuoco sarà giustificato per motivi di salute mediante l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento. L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, Cdc e Regione Piemonte.

La Valle d'Aosta ha annunciato per oggi, 2 giugno, l'Astra Open Day, a cui potranno aderire tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni.

“Dal 3 giugno via libera a tutti con l'apertura dell'agenda per le vaccinazione dai 12 ai 39 anni”ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia spiegando che saranno disponibili “700 mila prenotazioni, con agenda aperta fino al 4 agosto”, Zaia ha anche annunciato l'arrivo di 1.092.000 dosi entro la fine del mese di giugno.

"Da giovedì 3 giugno le agende vaccinali saranno aperte anche agli under 40. Con questa ulteriore estensione della campagna vaccinale, che segue le indicazioni del generale Figliuolo, potranno quindi ricevere il vaccino anti Covid-19 tutte le persone tra 16 compiuti e 39 anni" ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. La prenotazione della somministrazione si puo' effettuare attraverso il Call center regionale, gli sportelli Cup delle aziende sanitarie, le farmacie abilitate e dalle ore 8 del 3 giugno anche tramite la webapp (vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it).

L'Alto Adige, già dal 20 maggio ha aperto le vaccinazioni a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su anche con una serie di 'serate vax'. Dal 3 giugno, le prenotazioni per le vaccinazioni saranno possibili anche per persone dai 16 ai 18 anni. Poiché si tratta di minorenni - ha precisato l'Azienda sanitaria altoatesina - questi giovani devono essere accompagnati all'appuntamento vaccinale da un genitore o da un tutore, altrimenti la vaccinazione non potrà essere effettuata. Per questa fascia d'età verrà utilizzato solo il vaccino della Pfizer-Biontech.

In Liguria sono 18.757 (su 20 mila 500 dosi a disposizione) i vaccini prenotati dal 31 maggio alle 23 nel corso dell'Open Day AstraZeneca e Johnson&Johnson (terminato in tutte le Asl). Un'altra grande risposta degli over 18 che hanno aderito alla seconda chiamata volontaria: "In Liguria continuiamo ad andare a ritmo spedito ed è per questo che vogliamo intervenire nuovamente sulla sensibilizzazione degli scettici - ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanita' Giovanni Toti - Già dalle prossime ore organizzeremo una campagna per convincere quelli che sono rimasti ai bordi ad aspettare l'andamento delle vaccinazioni. Ho visto anche che i medici di medicina generale si sono offerti di dare una mano per provare a convincere chi ancora non ha aderito e spero che vadano avanti con questa iniziativa. Come sapete non vi è un obbligo vaccinale e sapete che vi e' una diffidenza diffusa verso AstraZeneca, che peraltro ho fatto anche io, ma cercheremo di allargare ancora la platea. Fino ad oggi i numeri ci danno conforto".

“Se il ritmo dell'arrivo dei vaccini e quello delle ultime settimane entro l'estate in Emilia-Romagna vaccineremo tutti. Dal 7 giugno al 18 giugno, ogni due giorni, i 35-39enni, i 30-34enni, 25-29enni, 20-24enni, e poi anche quelli più giovani potranno prenotarsi in sei modalità diverse, in presenza, digitali o telefoniche. Noi ad andare al 18 giugno per fasce d'età apriremo a tutti per prenotarsi”. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la trasmissione televisiva Tagadà in onda su La7. “Dal 3 giugno - ha ricordato poi Bonaccini - oltre 200mila 40enni, dai 40 ai 49 anni, che si sono già prenotati riceveranno un sms con ora, data, e luogo del vaccino, chi non si è prenotato lo potrà fare dal giorno successivo”.

Iniziano, oggi, 2 giugno, nelle Marche, i "Vax Days" per gli studenti delle quinte superiori chiamati a sostenere gli esami di maturità. Cinque giorni di vaccinazioni, dal 2 al 6 giugno, senza prenotazione, nei punti vaccinali individuati dalla Regione. I ragazzi interessati dovranno presentarsi, sulla base dell'ordine alfabetico dei cognomi stabilito, dalle ore 8.00 alle 18.30, senza bisogno di prenotazione. Sarà necessario compilare l'autocertificazione che può essere scaricata sul sito www.regione.marche.it/vaccinazioni-maturandi e disponibile anche nei punti vaccinali. L'opportunità di vaccinarsi, ricorda l'assessore alla Salute Filippo Saltamartini, "viene offerta a 13.600 ragazzi impegnati nell'esame finale del proprio percorso scolastico superiore. E' un'occasione da cogliere e un gesto di responsabilita' per contribuire, tutti assieme, a immunizzare la popolazione, riprendendoci, con responsabilita' e la coerenza di comportamenti corretti, che non dovranno comunque mai venire meno, una normalita' di vita sociale ed economica che avevamo perso a causa del Covid-19".

A chi sta convolando a nozze sarà sufficiente una telefonata per prenotare il vaccino anti Covid in Toscana. Annunciata lunedì, la linea è attiva da oggi e il numero da chiamare è lo stesso a cui in Toscana ci si può da tempo rivolgere per qualsiasi informazione sull’emergenza sanitaria in corso: lo 055.9077777, un call center rivolto a tutti i cittadini e attivo dalle 9 alle 16 di ogni giorno. Al telefono gli sposi dovranno comunicare i propri dati e la data prevista delle nozze, dopodiché saranno richiamati dalle Asl di residenza che si occuperà di fissare la data dell’iniezione. Quel giorno sarà necessario portare con sé una copia delle pubblicazioni di nozze. Se dunque gli sposi hanno meno di trenta anni potranno in questo modo accelerare ed anticipare la loro vaccinazione. Ma avranno una corsia preferenziale, come aveva chiesto il presidente della Toscana Eugenio Giani, anche i giovani adolescenti, diciannovenni per lo più, che si apprestano a sostenere l’esame di maturità che inizierà il 16 giugno. Da sabato 5 giugno una finestra a loro dedicata si aprirà sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it e chi lo vorrà riceverà la prima dose (il vaccino è quello Pfizer) dal 7 al 13 giugno, almeno tre giorni prima degli esami. In tutta la Toscana sono circa 30 mila i giovani potenziali fruitori. Il 31 marzo è stato intanto tenuto a battesimo il ‘last minute’: tutte le sere, dalle 19 alle 23:59, è possibile prenotare per le ventiquattro ore successive le dosi resesi disponibili a seguito di rinunce o cancellazioni. Nel primo giorno sono state quasi duemila le persone che ne hanno approfittato. Procedono quindi, come già programmate, le prenotazioni del vaccino per i trentenni, ultima fascia al momento inserita nelle agende. Si va di due anni in due anni, come era stato per le altre decadi, con una nuova finestra aperta ogni giorno alle cinque del pomeriggio: il 1 giugno per chi è nato nel 1982 e 1983, il 2 giugno per il 1984 e 1985 e così via, fino a sabato 5 giugno, quando toccherà al 1990 e 1991. Ci si prenota, anche in questo caso, sul portale regionale.

In Abruzzo sarà attiva dalle 14 di giovedì 3 giugno la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. Le somministrazioni ai maturandi saranno effettuate dal 3 al 5 giugno, dalle 18 alle 23. Per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, invece, si attendono le indicazioni operative da parte della Struttura Commissariale. Nella giornata di oggi, mercoledì 2 giugno, infine, la piattaforma Poste sarà abilitata a ricevere le prenotazioni per la vaccinazione da parte dei cittadini italiani iscritti all’Aire.

La Regione Puglia darà attuazione alla circolare del Commissario straordinario per l'emergenza Covid aprendo a tutte le fasce di età vaccinabili la prenotazione per il vaccino negli hub della Puglia a partire da domani, giovedì 3 giugno. Quindi, da giovedì prossimo anche gli under 40 potranno prenotarsi. La fascia di popolazione compresa tra i 39 e i 16 anni età è pari a un milione di persone circa. Per non sovraccaricare i canali telematici e telefonici di prenotazione, le prenotazioni saranno sbloccate per fasce di età a scaglioni, il 3 giugno si inizierà con i nati dal 1982 al 1986; il 5 giugno toccherà ai pugliesi nati dal 1987 al 1991 e così via sino all'11 giugno quando potranno aderire alla campagna i nati dal 2002 al 2005. Le prenotazioni potranno avvenire tramite il sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, i numero verde 800713931 (lunedì - sabato 8-20) o recandosi in farmacia.

Dal 30 maggio, alle 22, è stata aperta in Campania la piattaforma telematica per le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l'esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata. Le dosi di vaccino annunciate in arrivo per la prossima settimana potranno consentire, fa sapere l'Unità di Crisi della Regione, il via alla campagna, che non sospende le altre convocazioni già comunicate per le altre fasce di età e per i richiami. Per aderire si dovrà seguire la procedura indicata, specificando l'istituto scolastico di appartenenza (link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino). Le vaccinazioni volontarie, dopo convocazione da parte dell'Asl di residenza, dono partire ieri, primo giugno, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è Pfizer. Per tutti gli altri Johnson & Johnson

"Dal 3 giugno, come disposto dal commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, anche in Calabria verranno ampliate le fasce d'età aventi diritto alla vaccinazione anti-Coronavirus". Lo riferisce in una nota la Protezione civile della regione Calabria. "Nello specifico - ha aggiunto la Protezione civile regionale - dalle 16 di giovedì 3 giugno potranno accedere alla prenotazione tutte le persone a partire dai 12 anni di età, comprendendo anche i ventenni e gli over 30 che erano in attesa di essere inseriti. Dai 12 ai 16 anni verrà somministrato il Pfizer, come approvato dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, e dall'Aifa, Agenzia italiana del farmaco. Proseguiranno normalmente le prenotazioni per tutte le altre categorie, quindi dai 40 anni a salire, con un canale preferenziale di priorità per i pazienti fragili e caregiver, persone con patologie e per gli over 60-70-80".

Da giovedì 3 giugno il via alle prenotazioni per gli under 40 dei vaccini. Proprio domani, infatti, verranno consegnate 268 mila dosi Pfizer nell’Isola, oltre a nuovi arrivi di AstraZeneca (85 mila dosi), Moderna e Johnson&Johnson (circa 60 mila dosi). La struttura commissariale regionale ha autorizzato Poste italiane a caricare i dati sulla piattaforma dal quale sarà possibile fissare la data di somministrazione.

In Sardegna sono finalmente arrivate 79mila dosi di Pfizer che erano attese tra il 2 e il 3 giugno. L A queste dosi si aggiungono ulteriori 10mila, sempre di Pfizer, che già attese per la giornata di ieri e che rappresentano un anticipo di scorte rispetto ad una consegna programmata per il 24 giugno. Nei giorni scorsi la Sardegna aveva sofferto per la carenza di questo siero, il più utilizzato da quando sono state aperte le adesioni per gli over 40. Ora si potrà andare più spediti nelle somministrazioni, in attesa che arrivino ulteriori forniture dalla struttura commissariale.