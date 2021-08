Sono 6.599 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono 244.657 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 212.227. Il tasso di positività è del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% di ieri. Tutto questo nel giorno in cui il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sul Green Pass (le regole, come ottenerlo e le esenzioni). Il pass sarà obbligatorio per il personale scolastico e all'università, nonché sui trasporti su lunga percorrenza (dal 1° settembre) ma non negli hotel e permetterà di dare visita ai parenti ricoverati nei reparti ospedalieri. Il governo sottolinea che i titolari o i gestori di servizi e attività per cui è previsto l'accesso con obbligo di Certificazione verde COVID-19 sono tenuti a verificare la documentazione con l'APP VerificaC19, attiva già da fine giugno e scaricabile s

In Italia negli ultimi 45 giorni il 69,2% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta, che ha superato la Alfa, ferma al 17,3%. Lo ha comunicato l'Istituto superiore di Sanità. Nel mese di luglio e' stato sequenziato il 6,6% dei tamponi positivi per Sars-CoV-2. Dal 29 aprile 2021 è attiva la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-oV-2 (I-Co-Gen), sviluppata e coordinata dall'Iss. Il modulo, dedicato all'analisi e condivisione dei dati di sequenziamento del SarsCoV-2 a livello nazionale, conta piu' di 21.000 sequenze. La percentuale di sequenze ascrivibili alla variante Delta, sul totale dei sequenziamenti depositati in I-Co-Gen, e' risultata secondo l'Iss pari al 2,09% nel mese di aprile, al 7,48% nel mese di maggio, al 40,15% nel mese di giugno, al 85,66% nel mese di luglio (dati al 2 agosto 2021) con un andamento settimanale in crescita nello stesso mese.

Contagi in calo in Lombardia nelle ultime 24 ore. I positivi al Covid-19 sono stati 664, mentre si e' registrato un decesso. Dall'inizio dell'epidemia i morti in regione sono 33.836. I tamponi processati sono stati 39.651, con un indice di positivita' dell'1,6%. I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 35 (+4), mentre i ricoveri calano a 248 (-6). Nelle province lombarde i numeri del contagio hanno registrato: nel Milanese 195, di cui 87 a Milano citta'; Bergamo: 64; Brescia: 73; Como: 47; Cremona: 34; Lecco: 9; Lodi: 10; Mantova: 44; Monza e Brianza: 35; Pavia: 21; Sondrio: 5; Varese: 94.89.

In Veneto si abbassa di poco il trend dei nuovi contagi Covid: 564 quelli registrati nelle ultime 24 ore (contro gli 888 di ieri). Nessun nuovo decesso, invece, col il totale delle vittime fermo a 11.645. In Valle d'Aosta 21 nuovi positivi (il totale sale a 11.829 da inizio pandemia) e nessun decesso. I positivi attuali sono 108. Tra questi nessuno in terapia intensiva, tre ricoverati e 105 invece sono in isolamento domiciliare. In Toscana 734 i nuovi casi su 15.763 test. Nelle ultime 24 ore il tasso dei positivi raggiunge il 4,66% sul totale dei tamponi e il 9,7% sulle prime diagnosi a fronte di 9.164 test molecolari e 6.599 antigenici rapidi. Sul fronte delle vaccinazioni la Toscana raggiunge 4.264.483 dosi somministrate dall'inizio della campagna. Trentasei degli 897 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Il bollettino registra un aumento dei ricoverati (da 20 a 22) anche se un solo paziente continua ad essere curato in terapia intensiva. I lucani che hanno ottenuto la prima dose salgono a 363.551 (65,7%) mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 271.344 (49%). Nel Lazio 762 nuovi casi positivi (-83 su base settimanale). e 2 decessi. I ricoverati sono 397 (+5), le terapie intensive sono 54 (+1). I casi a Roma città sono a quota 344. In Campania 526 nuovi positivi e 4 decessi su 8.609 tamponi molecolari. Sul fronte posti letto sono segnalati 13 degenti nelle terapie intensive territoriali e 257 pazienti in area covid non critica. Zero decessi in Trentino: solo 22 i nuovi casi di contagio registrati, di cui 9 al molecolare e 13 all'antigenico, a fronte di 527 tamponi molecolari e ben 2.147 tamponi rapidi antigenici effettuati. Ancora un balzo in avanti per i guariti, +54, per un totale che arriva a 44.843 da inizio pandemia. In Liguria sono 166 i nuovi casi tra i 3.257 tamponi molecolari, 3.801 antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Dei 1.921.903 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 1.790.152, ovvero il 93%

Hanno superato i 70 milioni le dosi somministrate in Italia mentre 33.782.275, 62,55 % della popolazione over 12, ha completato l'intero ciclo. La Lombardia è la prima regione con il 98,7% di vaccino somministrate, seguono Marche (98%) e Puglia (97,3%) è terza. A fare la parte del leone Pfizer/BioNTech con 51.713.341 dosi, seguono Vaxzevria (AstraZeneca) con 11.975.468, Moderna (8.287.828) e Janssen (2.009.582). Mario Draghi si è detto molto soddisfatto dei risultati della campagna: "Non voglio celebrare successi, però va detto che l'Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti, rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui", ha ha affermato il presidente del Consiglio.

La Cina segnala 124 nuovi contagi confermati di Covid-19, 80 dei quali di trasmissione locale e 44 "importati". Il 'Guardian' sottolinea come si tratti del bollettino con i dati più alti da quando il gigante asiatico è tornato a fare i conti con il coronavirus Sars-CoV-2 a causa della diffusione della variante Delta. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, 61 delle 80 infezioni si registrano nella provincia di Jiangsu, quella di Nanchino, dal cui aeroporto sarebbe partito il nuovo focolaio. Le autorità sanitarie, riporta l'agenzia Xinhua, hanno anche riferito di altri 58 casi relativi a pazienti asintomatici, che vengono conteggiati a parte. Ieri le autorità di Pechino, come ha scritto il 'China Daily', hanno deciso di annullare alcuni grandi eventi previsti per agosto. Rinviati, secondo il giornale che cita gli organizzatori, il Beijing International Film Festival e la World 5G Convention. Dall'inizio della pandemia il gigante asiatico ha segnalato in totale 93.498 casi confermati di Covid, con 4.636 decessi. Negli Stati Uniti invece l'amministrazione Biden starebbe invece valutando un piano di immunizzazione per una terza dose per sostenere la protezione contro le nuove varianti. Dati recenti di Pfizer e BioNTech dimostrano infatti che l'efficacia del siero cala di circa il 6% ogni due mesi. In Giappone sono ormai più di un milione i casi confermati di Covid-19 dall'inizio della pandemia di coronavirus. Il numero dei casi accertati nel Paese, nel mezzo delle Olimpiadi, è arrivato a 1.000.259. Tokyo, che vive il suo quarto "stato d'emergenza" dall'inizio della pandemia, ha segnalato stamani 4.515 nuovi casi di coronavirus accertati nell'arco di 24 ore, dopo il record di 5.042 comunicato ieri.