Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge 'Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti', con le nuove norme sull'utilizzo del Green pass. Dopo ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri, il governo approva il nuovo decreto che rende obbligatorio l'uso della certificazione per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Il testo, 10 articoli, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque entro il 7 agosto. "Con questo decreto - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza- facciamo un ulteriore passo in avanti e lo facciamo su tre ambiti che riteniamo decisivi per il paese: la scuola, che è fattore essenziale e l'università. All'università il pass è disposto non solo per il personale ma anche per gli studenti. Il terzo ambito riguarda i trasporti , per renderli più sicuri". "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti con 70 milioni di dosi somministrate: in questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare libertà" ha aggiunto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri. Il vaccino, ha aggiunto, è' "lo strumento decisivo in questa fase", la vaccinazione costituisce "la vera forza di questa sfida", il vaccino "è lo strumento per chiudere una fase". "Tutti i numeri di cui disponiamo concordano nel dire che i vaccini sono efficaci e sicuri e consentono di affrontare questa fase in maniera diversa. Quindi continuare su questa strada", ha spiegato. L'obbligo non applica per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esentati dal vaccino con certificazione medica. (Green pass: cosa dice la circolare per le esenzioni al vaccino)

"Investire su pass per tutelare libertà"

Cosa cambia con il nuovo decreto legge, la guida:

La novità principale riguarda il mondo della scuola. Come si legge nella bozza del decreto tutto il personale della scuola e dell'università, "al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale d'istruzione", dovrà avere ed esibire il Green pass. Stando a quanto emerge il decreto approvato dal consiglio dei ministri contiene sanzioni per i docenti che non si sottoporranno all'obbligo vaccinale. "Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". "Per i docenti che non si vogliono vaccinare per diversi motivi vi è l'invito a fare il tampone, se poi non fanno neanche il tampone, il mancato rispetto della norma vale come assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno, il rapporto di lavoro è sospeso". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in conferenza stampa dopo il Cdm.

Per gli studenti non è previsto l'obbligo di green pass, il governo intende però monitorare l'andamento dei contagi in maniera più sistematica e per questo ha inserito nel decreto green pass un piano di screening della popolazione scolastica (Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica") . L'obbligo di certificazione sarà previsto invece per gli studenti universitari. Come noto il pass viene rilasciato dopo la prima dose di vaccino - passati 15 giorni dalla somministrazione - o a conclusione del ciclo vaccinale e quindi dopo la seconda dose, (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

L'obiettivo del governo è di garantire la riapertura in presenza da settembre per gli istituti di ogni ordine e grado. Scuola in presenza sempre, dunque, ad eccezione di zone rosse o focolai, saranno governatori o i sindaci a decidere per la didattica a distanza. "L'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza", si legge nel testo. "I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica". I provvedimenti in ogni caso dovranno essere "motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione".

Il Green Pass sarà dal 1 settembre obbligatorio su navi e traghetti interregionali ad esclusione dello Stretto di Messina, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. Tutto questo scatta dal 1 settembre - ha spiegato il ministro Enrico Giovannini -. Ma poiché sappiamo che ci sono dei rischi di assembramento in particolare sui traghetti, e negli aeroporti, insieme al ministero della Salute emetteremo delle circolari per ricordare ai soggetti che gestiscono questi spazi, questi trasporti, che devono ottemperare alle regole. Ci saranno controlli a campione per assicurare che, appunto, non ci siano assembramenti, in particolare in alcune fasi o in alcuni luoghi".

Nel provvedimento non c'è una norma specifica ma il Cdm ha confermato quanto già previsto: i clienti che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso all'interno delle strutture non dovranno utilizzare il green pass. Per i centri benessere degli alberghi, invece, il pass servirà come stabilito dal decreto di luglio.

Per chi ha avuto contatti con persone positive al Covid ma ha completato il ciclo vaccinale, il periodo di quarantena scende da 10 a 7 giorni (al termine dei quali dovrà fare un tampone). Resta invece di 10 giorni per i soggetti non vaccinati.

Il test per accertare la positivitù o meno al Covid-19 costerà 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 annni, mentre salirà a 15 euro per gli over 18. Speranza ha riferito che è stato siglato un accordo tra il commissario straoprdinario di gioverno per l'emergenza coronavirus, il generale Figliuolo, e le rappresentanze dei farmacisti italiani. L'intesa coprirà il periodo fino al prpssimo 30 settembre, "poi il governo si riserverà le sue valutazioni".

Green pass, tamponi a prezzo calmierato: ecco le cifre e chi potrà farli

I residenti di San Marino che hanno completato un ciclo vaccinale nella repubblica del Titano saranno esentati dalle norme sul green pass fino al 15 settembre 2021. "Ai soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e ivi già sottoposti a un ciclo vaccinale anti SARS-Cov -2 - si legge nella bozza all'articolo 6 - nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 settembre 2021, non si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021", ovvero le disposizioni sulla certificazione verde. "In questo decreto diamo una prima soluzione ai cittadini di san Marino e disponiamo l'esenzione fino al 15 ottobre ai cittadini di San Marino che hanno ricevuto il vaccino Sputnik, ma questo non significa riconoscere il vaccino Sputnik. Ciò perchè la procedura dell'Ema è in itinere" ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa al termine del Cdm.