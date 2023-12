Controesodo Ponte dell’Immacolata oggi 10 dicembre, code e traffico: ecco dove e da che ora

Ultime ore di relax per migliaia di vacanzieri lombardi che hanno approfittato del lungo Ponte dell’Immacolata - iniziato per i milanesi giovedì 7 dicembre, festa del patrono Sant’Ambrogio - per godersi un anticipo delle festività natalizie. Fin dalle prime ore del pomeriggio, con un picco a partire dalle 18 e fino alla tarda serata, sono previste code e rallentamenti sulle autostrade e sulle principali arterie extraurbane, dovute al rientro dalle località di vacanza.

Controesodo con l’incognita meteo

Ma c’è chi si è già prudentemente messo in marcia fin dal mattino per evitare di restare imprigionato nel traffico. A pesare sul controesodo di oggi, domenica 10 dicembre sono anche le previsioni meteo che danno nebbia e neve anche a basse quote al nord-ovest. Ad alleggerire parzialmente il traffico oggi sarà il divieto di circolazione in autostrada dei mezzi pesanti, ovvero i veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi. Il divieto sarà attivo dalle ore 9 fino alle 22.

Code e rallentamenti, ecco dove

Per evitare code chilometriche e godersi fino all’ultimo la vacanza, in tanti hanno programmato il rientro nelle primissime ore di domani, lunedì 11 dicembre, quando è previsto traffico particolarmente intenso sulle principali arterie, anche per l’avvio di settimana. Mentre i più prudenti si sono messi in marcia fin da stamattina, tanto che il sito di Autostrade per l’Italia registra code sull’A8 Milano-Varese, dal km 4.8 in direzione di Corso Sempione. Coda anche tra il bivio A8/A52 e accesso est Merci Fiera Milano. Ma è dal tardo pomeriggio, in particolare dalle 18, che si prevede il controesodo del Ponte dell’Immacolata con numeri sostenuti su tutta la rete autostradale.

Autovelox Lombardia

Ad accompagnare il rientro del vacanzieri saranno anche i controlli della Polizia stradale sul rispetto dei militi di velocità. In particolare le postazioni mobili degli autovelox in Lombardia saranno posizionate su autostrade e strade extraurbane ad alta densità di traffico. Nella giornata di oggi sono previsti controlli su: