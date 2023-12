Meteo Lombardia, che tempo farà nei prossimi giorni. Attenzione a neve e nebbia: quando e dove

Milano, 10 dicembre 2023 – Che inizio settimana ci attende sul fronte meteo? Dopo una domenica in cui si sta osservando un miglioramento delle condizioni, con bel tempo diffuso su tutta la regione (anche se nel pomeriggio la situazione, in particolare sui rilievi, dovrebbe peggiorare), il quadro, da lunedì, non dovrebbe subire sostanziali variazioni.

Secondo quanto affermato dal Centro Geofisico Prealpino, nel suo ultimo bollettino di questa settimana, in Lombardia avremo una giornata per lo più soleggiata con qualche passaggio nuvoloso. Sono previste nevicate lungo l’arco alpino, oltre i 1.500 metri di altitudine. Le alture saranno battute anche da un forte vento. Al di sotto di questa quota, però, sarà asciutto. La massime potrebbero scendere di qualche grado, raggiungendo nei valori principali gli 8°.

Attenzione alla nebbia che, in particolare nelle ore mattutine, ma in qualche occasione in tutta la giornata, potrebbe fare la sua comparsa nelle zone della pianura.

La tendenza

Gli esperti della cittadella della scienza di Varese annunciano peggioramenti per i giorni successivi, complice una presenza più “ingombrante” delle nuvole a velare il cielo. Da martedì sera, in particolare, la pioggia potrebbe tornare a fare la sua comparsa a quote basse, mentre in montagna si prevedono precipitazioni nevose anche piuttosto intense. Una situazione transitoria, visto che da mercoledì pomeriggio il cielo dovrebbe tornare ad aprirsi.

Le temperature dovrebbero salire, seppur leggermente, arrivando a toccare la doppia cifra.

Un quadro, questo, confermato dal sito 3bmeteo che parla di un Nord vicino al “quadro perturbato” mosso dalle correnti fredde in discesa dal Baltico e dall’Europa Centrale. Nelle nostre regione i cieli, sempre secondo il sito, saranno attraversati “da corpi nuvolosi più consistenti in grado di portare delle precipitazioni a tratti più abbondanti soprattutto mercoledì”.