Scende sotto la soglia psicologica dell'1 l'indice di trasmissibilità Rt del Covid-19. Ad annunciarlo è il consueto monitoraggio settimanale dell'Iss, che per il periodo fra l'11 e il 24 agosto ha calcolato il valore in 0,97. Lieve diminuzione anche dell'Rt ospedaliero che da 1,04 passa a 1.

Secondo quanto emerso invece dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 25-31 agosto, sul fronte Covid-19 in Italia si rileva una sostanziale stabilità di nuovi casi e decessi.. Rispetto alla settimana precedente, c'è una sostanziale stabilità dei nuovi casi (45.134 vs 45.251) e dei decessi (366 vs 345), con un lieve aumento di casi attualmente positivi (137.925 vs 135.325), persone in isolamento domiciliare (133.129 vs 130.785), ricoveri con sintomi (4.252 vs 4.036) e terapie intensive (544 vs 504).

Oggi è inoltre attesa la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza circa la retrocessione o meno della Sardegna a zona gialla per il rischio Covid. Insieme alla Calabria, l'isola è la regione che corre i maggiori rischi dopo il ritorno della zona gialla in Sicilia a fine agosto. In Italia 17 Regioni (o province autonome) risultano classificate a rischio moderato, sette in più rispetto alla scorsa settimana. Si tratta di Sicilia, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Puglia, oltre alle province autonome di Bolzano e Trento. Le restanti 4 Regioni risultano classificate a rischio basso.

Ieri è stata invece pubblicata la nuova mappa epidemiologica dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Per quanto concerne la diffusione del Covid-19 in Ue il Lazio passa in rosso mentre la Campania torna in arancione (dal rosso) e il Molise dal verde passa all'arancione. Sono i principali cambiamenti rispetto alla settimana scorsa. In rosso anche: Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni sono in arancione. A livello europeo tutta la parte Occidentale del Continente risulta in rosso mentre quella orientale e' ancora in verde. Sono in rosso scuro alcuni dipartimenti del Sud della Francia e la Corsica.

ALTO ADIGE - Nessun decesso, mentre sono 83 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige: 43 tramite 667 tamponi pcr e 40 analizzando 6291 test antigenici. I nuovi guariti sono invece 65. Cala da 21 a 19 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre sale da 9 a 13 quello delle persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Stabile a 5 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

CALABRIA - Le persone risultate positive al coronavirus, in Calabria, sono 298 in più rispetto a ieri. Il dato emerge dal bollettino della Regione. In Calabria, ad oggi, sono stati eseguiti 1.094.643 tamponi, le persone risultate positive dall'inizio della pandemia sono 78.670.

CAMPANIA - Sono 369 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 17.591 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 2,09%, contro il 2,44 di ieri. Migliora anche la situazione ospedaliera, con 25 ricoveri in intensiva (-1) e 347 in degenza (-16). Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi sono indicate cinque vittime, di cui due registrate nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti.

EMILIA-ROMAGNA - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 413.508 casi di positività, 721 in più rispetto a ieri, su un totale di 33.490 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1%. Si registrano tre decessi: in provincia di Reggio Emilia (una donna di 64 anni), in provincia di Ferrara (una donna di 78 anni) e in quella di Forli'-Cesena (una donna di 92 anni). In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.375.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,91%. Sono inoltre 3.703 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,51%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre rimangono 53 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.804. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 111.267 contagi (il numero è stato ridotto di una unità a seguito di un test positivo rimosso).

LAZIO - Oggi su 7.419 tamponi nel Lazio e 12.199 antigenici per un totale di 19618 test, nel Lazio si registrano 430 nuovi casi positivi (+26) e otto decessi.

MARCHE - Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, è deceduto un 75enne di San Benedetto del Tronto con patologie pregresse. Le vittime da inizio emergenza salgono a 3.049: 1.712 uomini e 1.337 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. I contagi oggi salgono a 111.082 (+172) di cui 104.574 dimessi/guariti (+148), 3.380 in isolamento domiciliare (+31) e 79 ricoverati (-8). I pazienti in terapia intensiva salgono da 19 a 20 mentre scendono sia quelli in semi intensiva che passano da 22 a 18 che quelli in reparti non intensivi che oggi sono 41 rispetto ai 46 di ieri.

PIEMONTE - Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 286 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 15 dopo test antigenico), pari all'1% di 28.600 tamponi eseguiti, di cui 23.356 antigenici. Dei 286 nuovi casi, gli asintomatici sono 83 (29,0%). I casi sono così ripartiti: 26 screening, 178 contatti di caso, 82 con indagine in corso, 7 importati (5 dall'estero e 2 da altre regioni). Il totale dei casi positivi diventa quindi 377.335. I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariatirispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 159 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.538. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.492.579(+ 28.600 rispetto a ieri), di cui 2.037.885risultati negativi. Non risultano nuovi decessi.

PUGLIA - Passa dall'1,7% di ieri al 2,2% di oggi il tasso di positività in Puglia dove dei 14.743 test processati per accertare l'infezione da coronavirus, 338 hanno dato esito positivo. È quanto emerge dal bollettino quotidiano stilato dalla task force regionale che si occupa della pandemia. Gli attualmente positivi sono 4.383 di cui 228 ricoverati in area non critica covid e 20 in Terapia intensiva. Le vittime del virus sono tre mentre il numero dei guariti sale a 253.299.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 269 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3.107 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.322 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in piu' rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 227 (1 in meno rispetto a ieri). 6.835 sono i casi di isolamento domiciliare (201 in meno rispetto a ieri). Si registra un decesso: una donna di 86 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

TOSCANA - In Toscana sono 525 i nuovi casi di coronavirus su 18.236 test e due decessi. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 9.069 tamponi molecolari e 9.167 antigenici rapidi con un tasso di positivi del 2,88% sul totale dei test e dell'8,3% in relazione alle prime diagnosi. Venerdì scorso, invece, erano stati 752 i contagi accertati a fronte di 14.332 test. Il tasso di positività, dunque, in quel caso si collocava, rispettivamente, al 5,25 e all'11,1%. Intanto la Toscana taglia oggi il traguardo di 4,9 milioni di dosi di vaccino somministrate dall'inizio della campagna e supera la soglia dell'80% di cittadini con più di 12 anni immunizzati almeno una volta: "L'82% dei toscani over 12- scrive ancora Giani - ha ricevuto la prima dose di vaccino, 2 milioni e 204 mila persone anche il richiamo, pari al 68%".

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta 3 nuovi positivi, il totale sale a 12.028 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 102. Tra questi nessuno in terapia intensiva o ricoverato. Il totale dei decessi è stabile a 473.

VENETO - Sono da giorni su un plateau dal quale non accennano a scendere i dati del Covid in Veneto, ancheoggi alle prese con un numero importante di nuovi positivi, 637 nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 456.975. Si contano anche due vittime. Il dato dei decessi raggiunge quota 11.693. Lo riferisce il bollettino della Regione. È contenuto invece l'aumento dei soggetti positivi in isolamento, 13.079 (+23). Sempre basso il tasso di occupazione negli ospedali: oggi sono 225 (-6) i ricoverati nelle aree mediche, e 54 (-1) quelli nelle terapie intensive.

