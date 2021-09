Buone notizie dall consueto monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. "Nel periodo tra l'1 e il 14 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81-0,82), al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando si attestava a 0,85 ndr)". È quanto emerge dalla bozza dell'ultimo . È in diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale è di 48 per 100.000 abitanti contro i 54 del precedente rilevamento. Sono Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria che registrano questa settimana il valore più alto dell'incidenza di casi di Covid-19. Registrano, rispettivamente, un'incidenza pari a 79,5 per 100mila abitanti (Sicilia), 70,6 (PA Bolzano) e 63,6 (Calabria). La percentuale più alta di occupazione di posti letto in area medica si ha invece in Calabria (18,5%), Sicilia (17,3%), Basilicata (15,4%). Per le terapie intensive, la maggiore occupazione è nella PA Bolzano (11,3%), Sicilia (10,7%) e Marche (9,6%)

Italia

Covid, lavoro e finanza. Le morti sul lavoro da Covid-19 denunciate all'Inail dall'inizio della pandemia sono 747, circa un terzo del totale dei decessi denunciati all'Inail da gennaio 2020, con una incidenza dello 0,6% . Emerge dal report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail Dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 31 agosto, invece le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 segnalate all'Istituto sono 179.992, pari a meno di un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 4,0% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall'Istituto superiore di sanita' (Iss) alla stessa data. Dal lavoro alla finanza: il Covid non porterà il temuto tsunami nel mondo del credito e nei portafogli bancari. Il totale delle esposizioni deteriorate a fine 2021 dovrebbe attestarsi in Italia a 345 miliardi di euro cui 90 miliardi ancora sui libri bancari e il resto ceduto agli operatori del settore che giocano un ruolo importante nella stabilità del sistema finanziario. Lo stock nel 2023 dovrebbe toccare i 430 miliardi di euro di cui solo un quarto pesa sui bilanci bancari. È quanto emerge dal report Market watch NPL presentato all'Npl Meeting a Cernobbio dall'ad di Banca Ifis Frederik Geertman.

Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 488 casi di covid e 5 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi arrivano a quota 34.004. I tamponi processati sono stati 53.571, con un indice di positivita' dello 0,9%. I pazienti covid in terapia intensiva calano a 60 (-1), mentre i ricoverati salgono a 414 (+2). Nelle province lombarde si sono registrati: 137 contagi nel Milanese, di cui 50 a Milano citta'; a Bergamo: 30 positivi; Brescia: 57; Como: 15; Cremona: 12; Lecco: 8; Lodi: 14; Mantova: 18; Monza e Brianza: 68; Pavia: 19; Sondrio: 13; Varese: 72.

Regioni

Abruzzo Sono 54 (di età compresa tra 1 e 75 anni) i nuovi casi positivi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.541. Alto Adige Individuati 58 nuovi casi (40 tramite 722 tamponi pcr e 18 tramite 4873 test antigenici). Basilicata Nella giornata di ieri sono stati processati 725 tamponi molecolari di cui 32 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 33 guarigioni e nessun decesso. Calabria Le persone risultate positive al coronavirus sono 83032, 143 in piu' rispetto a ieri. Quattro sono le persone decedute, mentre sono 158 le persone rivoverate nei reparti e 13 quelle in rianimazione. Campania Nelle ultime 24 ore, sono 348 i casi positivi su 16.155 test esaminati. Resta stabile l'indice di contagio che ieri era pari al 2,21% ed oggi è al 2,15%. Quattro le persone decedute. Friuli Venezia Giulia 84 nuovi casi Covid e nessun decesso. ti Emilia Romagna Nuovi contagi in linea con gli ultimi giorni, 327 su 29.511 tamponi, ricoveri stabili e altri due morti, Lazio Oggi nel Lazio, su 10.353 tamponi molecolari e 13.085 antigenici per un totale di 23.438 tamponi, si registrano 361 nuovi casi positivi, sono 6 i decessi, 395 i ricoverati, 51 le terapie intensive e 365 i guariti. Liguria Sono 69 nuovi contagi emersi dopo 2.874 tamponi molecolari e 4.157 test antigenici rapidi. Si registrano poi due nuovi decessi. Marche - Si contano 73 nuovi casie due vittime. Molise E' la a regione con il rischio di soglia in zona gialla più basso con un indice di stress pari a 0,09, un'incidenza media settimanale pari a 15 nuovi casi ogni 100.000 abitanti e l'81% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. Piemonte L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 213 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 70 dopo test antigenico), pari all'0,8% di 26.497 tamponi eseguiti, di cui 21.262 antigenici. Tre i decessi Puglia L'1,2% dei 13.030 test processati per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 157 nuovi contagiati. Le vittime del virus sono tre mentre sale a 258.109 unità il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia a oggi. Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore 73 nuovi casi e nessuna vittima. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.829 test per un tasso di positività dell'1,25%. Sicilia L'isola resta ancora in zona gialla ma inizia il percorso di rientro in zona bianca. La regione, infatti, ha dati in miglioramento che, se consolidati, consentiranno il ritorno in zona bianca. Secondo i rilevamenti del monitoraggio di oggi, relativi al 23 settembre, per quanto riguarda le terapie intensive la Regione si trova al 10,7% e al 79,5 per 100mila abitanti per quanto riguarda l'incidenza dei contagi. Toscana Sono 334 nuovi casi di Coronavirus, su 7.945 tamponi molecolari e 8.809 antigenici rapidi, due morti e 394 guariti. Trentino 21 i nuovi casi positivi e nessun decesso. In rianimazione rimangono ancora 3 persone. Umbria Calo dei ricoverati Covid negli ospedali, nei reparti ordinari, ora 45, tre in meno, e nelle terapie intensive, tre, erano cinque. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 52 nuovi positivi, 70 guariti e un nuovo morto. Valle d'Aosta Due nuovi positivi e nessuna vittima. Veneto Sono 428 i nuovi casi e 6 i decessi. Sono 256 i ricoverati nei reparti ordinari (-4), 55 nelle terapie intensive (-2). 16.394 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore.

Mondo

Argentina Nelle ultime sono stati censiti 1.733 nuovi casi per un totale di 5.246.998 da inizio pandemia, mentre i decessi sono stati 88, per un totale di 114.772. L'Argentina registra 16 settimane consecutive di diminuzione dei casi giornalieri e 14 settimane consecutive di calo della mortalita' e del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Sono 3.245 nuo e 54 decessi . Il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni è sceso ulteriormente a 1.383, in calo di 46 rispetto a mercoledì. Russia Sono 828 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore, nuovo record giornaliero dall'inizio della pandemia. La Russia è, in termini assoluti, il paese in Europa più colpito dalla pandemia con più di 202.273 morti, secondo le cifre fornite dal governo di Mosca. Secondo molti analisti i motivi di questa impennata sono soprattutto riferibili alla diffusione della variante Delta, alla lentezza della campagna di vaccinazione e alla mancanza di alcune ncessarie misure di contenimento del virus.

