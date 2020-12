Milano, 23 dicembre 2020 - Ultimo giorno in zona gialla per la Lombardia che da domani al 27 dicembre, come tutta Italia, diventerà zona rossa. Il 27 dicembre è anche il giorno in cui prenderà ufficialmente il via in regione la campagna di vaccinazione contro il Covid, per cui sono già stati individuati 14 hub. Tra i primi a sottoporsi al vaccino ci sarà Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, il quale ha parlato di "un dovere sociale nella prospettiva di raggiungere l'immunità di gregge che ci toglierà da un guaio mai finito". Il vaccino dovrebbe essere efficace anche contro la variante inglese del Sars-Cov-2, sostengono gli esperti. "La variante inglese di Covid-19 non è un missile che cambia le cose, e le informazioni attuali ci fanno ritenere che il vaccino sia efficace", ha spiegato il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

Bollettino coronavirus Lombardia

Sul fronte dei contagi invece, oggi in Lombardia si sono registrati 2.153 nuovi casi di coronavirus e 98 morti (24.610 totali dall'inizio dell'epidemia). I tamponi effettuati sono stati 32.926. Ieri c'erano stati 2.278 nuovi casi a fronte di 31.939 tamponi (per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 7,1%) e 92 morti.

Covid-19: i contagi in Italia /Pdf

Sono 14.522 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per 1.991.278 casi totali dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In calo i decessi, 553 (ieri 628), per complessive 70.395 vittime. Le persone attualmente positive sono 598.816, - 7.139 (ieri - 7.627), i dimessi/guariti sono 1.322.067, + 20.494 (ieri +20.315), i morti sono 70.395, + 553 (ieri + 628), i ricoverati con sintomi sono 24.546, - 402 (ieri - 197), in terapia intensiva ci sono 2.624 pazienti, - 63 (ieri - 44). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 216 (ieri 201). Sono stati processati 175.364 tamponi (ieri 166.205): di conseguenza il rapporto nuovi popsitivi-tamponi è oggi dell'8,3% (ieri 8%).

Le altre notizie

Covid a Varese: "Così la seconda ondata ci ha investiti"

Variante inglese al virus: screening per 330