A San Genesio la prima campanella suona nella scuola che era stata posta sotto sequestro

San Genesio e Uniti (Pavia), 12 settembre 2024 – È stato un primo giorno speciale quello che hanno vissuto i bambini di San Genesio. Sono tornati in classe come hanno fatto altri 18mila ragazzi pavesi, ma dopo nove mesi hanno potuto rimettere piede nella loro scuola. Nell’ambito dell’inchiesta Clean, infatti, era stato posto sotto sequestro l’edificio che ospita la primaria e la materna e i piccoli alunni costretti a trasferirsi a Pavia.

“Oggi si è avverato l’auspicio che avevamo da novembre – ha detto il sindaco Enrico Tessera che ha suonato la prima campanella -, cioè far andare i bambini nella scuola del loro paese. Rassicura sapere che i tecnici incaricati dall’autorità giudiziaria abbiano ritenuto che l’edificio sia sicuro e a norma e che lo fosse anche prima del sequestro, sgombrando il campo da tutte le polemiche strumentali di questi mesi”.

Felice anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Acerbi di cui fa parte la scuola di San Genesio: “È bello tornare alla normalità che in questo caso è un traguardo dopo mesi faticosi per tutti dalle famiglie al personale scolastico che ha sopportato con molta pazienza una situazione inattesa e difficile e ha fatto l’impossibile per ricreare ambienti accoglienti per i bambini e la loro serenità”.

Hanno ripreso a lavorare i bar che con la chiusura della scuola hanno registrato un calo del volume di affari, ma hanno tirato un respiro di sollievo anche i genitori che, per gran parte del precedente anno scolastico in molti casi hanno avuto un figlio che frequentava una scuola di Pavia e un altro accolto in un edificio diverso. “Finalmente si può tornare a scuola a piedi – ha sottolineato Gianluca Maestri del comitato genitori – e i nostri bambini possono frequentare una scuola sicura. La mia famiglia si è trasferita a San Genesio per avere una splendida realtà facilmente raggiungibile a piedi da casa e oggi abbiamo visto finalmente la nostra città rifiorita”