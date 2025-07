Fusione tra Pernigotti e Walcor, nasce un nuovo polo dolciario italiano

Cremona, 1 Luglio 2025 – Nasce un nuovo polo dolciario. Walcor di Pozzaglio e Uniti (Cremona), in Lombardia, e Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria), in Piemonte, hanno unito i loro marchi storici. Ora, con un’operazione industriale di fusione per incorporazione, sono un’unica realtà con un fatturato annuo di circa 70 milioni e oltre 340 addetti (tra stabili e stagionali), e una solida presenza export in quasi 50 Paesi. Le attività produttive proseguiranno negli stabilimenti di Novi e Pozzaglio ed Uniti. L'operazione, sostenuta dai soci di riferimento - tra cui figurano investitori istituzionali assistiti da Jp Morgan Asset Management e Invitalia - unisce due marchi storici garantendo continuità e proiettando il Gruppo verso nuove opportunità. Questa fusione strategica mira a semplificare la struttura, ampliare l'offerta commerciale e migliorare l'efficienza operativa, favorendo una gestione più agile e decisioni rapide. Questa fusione strategica mira a semplificare la struttura, ampliare l'offerta commerciale e migliorare l'efficienza operativa, favorendo una gestione più agile e decisioni rapide.

Francesco Pastore nuovo ad

Il consiglio di amministrazione di Pernigotti ha nominato Francesco Pastore nuovo amministratore delegato. Con una comprovata esperienza nel settore food & beverage, guiderà il Gruppo in questa fase di crescita. Luigi Mastrobuono è confermato presidente del Cda. "Questa fusione è la dimostrazione della nostra visione nel sostenere e rilanciare le eccellenze italiane - sottolinea Mastrobuono -. Ora, unite, Pernigotti e Walcor rappresentano un modello di successo del Fondo di salvaguardia per i Marchi Storici. L'arrivo di Francesco Pastore è un passo fondamentale per il nostro futuro".

Creazione di un polo dolciario

"Sono onorato di guidare Pernigotti in questo momento storico - aggiunge l'ad -. La fusione con Walcor è più di un'operazione: è la creazione di un polo dolciario che unisce tradizione e innovazione. Il mio impegno sarà valorizzare le sinergie, espandere la nostra presenza globale e ispirare il nostro team a raggiungere nuovi traguardi. Insieme costruiremo un futuro di successo".

Walcor, cioccolato dal 1954

Un uovo di Pasqua prodotto dall'azienda cremonese Walcor

La Walcor nasce nel 1954 a Cremona. in un piccolo labatorio di via Marmolada dove produce i graffioni (sgranfignòn, in dialetto locale) tipici dolcetti col cuore di ciliegia intera sotto spirito avvolta da un guscio ruvido di cioccolato. Negli anni ‘70 e ‘80 si abbandonano i graffioni per dedicarsi interamente a uova di Pasqua, monete di cioccolata e soggetti natalizi da vendere nei supermercati. Il successo crescente dell’azienda porta la Walcor nel nuovo e più grande stabilimento di Boschetto, appena fuori Cremona. Gli anni ‘90 sono quelli della svolta: Walcor è la prima azienda a produrre uova pasquali con dentro sorprese legate a marchi affermati (Giochi Preziosi, Sailor Moon, Spiderman, I Cavalieri dello Zodiaco): nasce lo stabilimento di oltre 80mila mq a Pozzaglio e Uniti. Nel 2020 Walcor ottiene il titolo di “Marchio Storico”, come eccellenza produttiva del Made in Italy, due anni dopo diventa spa e J.P. Morgan Asset Management e Invitalia entrano in società. Oggi l’operazione di fusione con Pernigotti, celebre per i suoi cioccolatini Gianduiotti.