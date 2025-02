I 125 anni di Latteria Soresina. La festa a teatro con i lavoratori: "Esempio virtuoso di made in Italy"

Cremona – Festa grande per la Latteria Soresina, che compie 125 anni. Per onorare il prestigioso traguardo, teatro Ponchielli ha visto ospiti d’eccezione e la sfilata di big sul palcoscenico, con i saluti da parte del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Poi è toccato al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, anche lui prodigo di complimenti per la latteria, esempio virtuoso di come si possono attraversare i tempi riuscendo a diventare sempre più grandi e importanti. Ha parlato anche il presidente della Latteria Soresinese, Tiziano Fusar Poli, molto contento nel vedere un teatro gremito per un’occasione davvero speciale. È stato ricordato come la Latteria conti circa 200 soci e abbia mantenuto uno stretto legame con i suoi componenti, unione che si traduce in grande ancoramento al territorio.

Latteria Soresina lavora nei suoi stabilimenti esclusivamente il latte prodotto dalle 48mila vacche che si trovano nelle stalle vicine ai caseifici, elemento che contribuisce a garantire una qualità elevata del latte conferito e un controllo preciso e costante di tutta la filiera, dalla terra alla tavola, grazie anche a importanti progetti di innovazione. L’azienda lo scorso anno ha chiuso con un fatturato consolidato di 518 milioni di euro: grazie a questo enorme volume d’affari è la cooperativa più grande del mondo. Al termine dei saluti e delle presentazioni, la festa è continuata con uno spettacolo messo in scena dal teatro e poi è terminata con gli interventi di due dirigenti della Latteria e l’arrivederci per un appuntamento ancora più prestigioso, quello del 130 anni.