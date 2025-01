Mancano autisti di bus e camion: ecco la “Scuola del conducente”

Cremona – Inaugurata “La scuola del conducente“, la nuova sede di Michelini Formazione Srl situata nel quartiere Boschetto di Cremona e dedicata all’autotrasporto professionale delle merci e delle persone. La struttura offre spazi pensati per offrire un’occasione per chi è alla ricerca di lavoro in un settore, quello dell’autotrasporto, alla disperata ricerca (spesso infruttuosa) di autisti. La scuola risponde proprio a questa mancanza offrendo, una volta ottenute in struttura le patenti necessarie, l’opportunità di lavorare in aziende di trasporto che collaborano con “La scuola del conducente“. Attivi ad esempio progetti per il trasporto persone con Enaip Cremona e per il gruppo Arriva, così da formare autisti di autobus – tema dolente quello della mancanza di personale specializzato lamentato da quasi tutte le aziende di trasporto pubblico lombarde – e un altro in fase di progettazione riguardante il trasporto merci.

A fare gli onori di casa Luigi Michelini, amministratore Michelini Formazione Srl: “Sono orgoglioso del risultato raggiunto perché era da anni ormai che pensavamo a questo progetto. Gestiamo da tempo la storica autoscuola Galli nel centro di Cremona che quest’anno celebra i suoi 90 anni dalla fondazione (si occupa delle patenti auto e moto, e della scuola nautica per il rilascio delle patenti per imbarcazioni a motore entro le 12 miglia con le guide sul fiume Po, ndr). Qui invece si tratta di una zona più decentrata, vicino alla motorizzazione civile e alla tangenziale. Ci auguriamo un buon afflusso, anche perché è una realtà unica nel suo genere. Negli anni ci siamo resi conto che non ci sono tante realtà che offrono un servizio del genere, soprattutto nel mondo dell’autotrasporto che versa in crisi da tempo soprattutto per quanto riguarda la ricerca degli autisti”.

A prendere parte all’inaugurazione anche il sindaco di Cremona, Leonardo Virgilio: “Gli imprenditori investono sulla città e quindi anche su un’attività come la filiera dei trasporti. Tutto ciò l’abbiamo potuto riscontrare anche nei momenti più drammatici del nostro Paese come la pandemia del 2020. Il progetto funziona, soprattutto se si investe sulla formazione, non possiamo che essere orgogliosi di questa iniziativa”. Gli fa eco il consigliere regionale Marcello Maria Ventura: “Accolgo positivamente questa nuova iniziativa volta alla formazione. Parliamo di un imprenditore che ha voglia di investire sul territorio, in particolare per un’attività di cui abbiamo bisogno perché il trasporto è una cosa molto importante, al di là delle semplici patenti per chi comincia a guidare. Ben vengano gli imprenditori che mettono soldi e che credono nel loro lavoro, perché tutto quello che è attività produttiva fa bene a noi e al nostro territorio”.

Nel piazzale interno della nuova sede sono stati parcheggiati tutti gli autoveicoli di proprietà, necessari per le guide pratiche, tra cui un autocarro con rimorchio e un autobus con rimorchio: mezzi a disposizione degli allievi per garantire la formazione prevista per legge. Oltre alla formazione per conducenti, Michelini Formazione Srl offre corsi specifici per il rilascio degli attestati per l’utilizzo in sicurezza di diverse attrezzature di lavoro, tra cui sollevatori industriali e telescopici, macchine movimento terra, piattaforme aeree, gru su autocarro e mobili, trattori agricoli.