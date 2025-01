Casalasco compra in Germania: acquisita la gamma di sughi per pasta Knorr-Tomato al gusto

Rivarolo del Re, 15 gennaio 2025 – Casalasco fa la spesa in Germania. L’azienda di produzione e trasformazione del pomodoro da industria, già proprietaria di noti marchi come Pomì, Pomito e De rica, ha acquistato da Unilever la gamma tedesca di sughi per pasta Knorr-Tomato al gusto.

L’intesa

L'accordo per il passaggio di proprietà della gamma, lanciata negli anni '90 da Unilever, che prosegue così il suo percorso di dismissioni, è stato firmato ad Amburgo e sarà effettivo dal primo marzo 2025.

Il marchio Knorr, specifica una nota, resta a tutti gli effetti di piena proprietà di Unilever. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’operazione, tuttavia, Casalasco ottiene anche il diritto di utilizzare il marchio Knorr esclusivamente in abbinamento a questa gamma di prodotti.

In realtà i prodotti Tomato al gusto, gamma premium nei sughi pronti in Germania, sono da sempre confezionati da Casalasco per conto di Unilever.

Gusto...tedesco

Un prodotto della linea Tomato al Gusto (internet)

L'azienda italiana, già proprietaria dei marchi Pomì, Pomito e De Rica, con una filiera integrata basata su 800 aziende agricole, cinque stabilimenti e 70 linee di confezionamento, arricchisce così la propria gamma con un'altra aggiunta molto conosciuta e apprezzata dai consumatori tedeschi, rafforzando il proprio posizionamento in Germania, Paese già coperto dal marchio Pomito.

Tomato al gusto è presente sugli scaffali tedeschi come linea per sughi pronti del marchio Knorr da oltre vent'anni, posizionato nella gamma premium di prodotti a base di pomodoro, caratterizzata da diverse ricette con ingredienti vegetali fino alla versione della carbonara, il tutto confezionato in brick da 370 e 500 grammi.

I prodotti della gamma Tomato al gusto, da sempre confezionati da Casalasco per conto di Unilever, si aggiungeranno alle oltre 2.300 referenze che il gruppo Casalasco distribuisce in più di 60 Paesi nel mondo, con una quota di export superiore al 70% e un fatturato consolidato di 630 milioni di euro nel 2023.

Obiettivo internazionalizzazione

"Con questa operazione – spiega Costantino Vaia, amministratore delegato di Casalasco – il nostro gruppo intende consolidare la propria presenza in Germania, uno dei principali mercati europei per il food e dare un'identità chiaramente italiana ai marchi distribuiti a livello globale".

"L'acquisizione della linea Tomato al Gusto – conclude Vaia – si inserisce nel processo di internazionalizzazione intrapreso negli ultimi anni e rafforzerà la posizione di Casalasco a livello europeo in un segmento strategico come quello delle conserve rosse".

Casalasco distribuirà i prodotti sul territorio tedesco con la collaborazione del suo storico partner commerciale Hengstenberg GmbH & Co di Esslingen, con cui già raggiunge il mercato con il marchio Pomito.